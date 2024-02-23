Домашние конфеты из печенья и кокосовой стружки: рецепт от Эктора Хименеса-Браво

Ирина Мельниченко
FoodOboz
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Домашние конфеты из печенья и кокосовой стружки: рецепт от Эктора Хименеса-Браво

Домашние конфеты можно делать из печенья, вафель, шоколада, орехов, цукатов, семечек. Вместо сахара можно использовать мед, сгущенное молоко. 

Конфеты из печенья с кокосовой стружкой

Кулинар Эктор Хименес-Браво поделился в Instagram рецептом вкусных домашних конфет из печенья, сгущенного молока и кокосовой стружки. 

Рецепт конфет
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Ингредиенты: 

  • Какао – 60 г
  • Печенье "кофе" – 300 г
  • Сгущенка – 300 г
  • Сливочное масло растопленное – 40 г
  • Кокосовая стружка – 20 г

Способ приготовления: 

1. Перебейте печенье в крошку.

Печенье со сгущенным молоком

2. Добавьте сгущенку, какао и масло. Тщательно все перемешайте. 

Приготовление конфет

3. Сформируйте шарики примерно по 30 г весом каждый и обваляйте в кокосовой стружкой.

Вкусные домашние конфеты

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