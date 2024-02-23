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Домашние конфеты из печенья и кокосовой стружки: рецепт от Эктора Хименеса-Браво
Домашние конфеты можно делать из печенья, вафель, шоколада, орехов, цукатов, семечек. Вместо сахара можно использовать мед, сгущенное молоко.
Кулинар Эктор Хименес-Браво поделился в Instagram рецептом вкусных домашних конфет из печенья, сгущенного молока и кокосовой стружки.
Ингредиенты:
- Какао – 60 г
- Печенье "кофе" – 300 г
- Сгущенка – 300 г
- Сливочное масло растопленное – 40 г
- Кокосовая стружка – 20 г
Способ приготовления:
1. Перебейте печенье в крошку.
2. Добавьте сгущенку, какао и масло. Тщательно все перемешайте.
3. Сформируйте шарики примерно по 30 г весом каждый и обваляйте в кокосовой стружкой.
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