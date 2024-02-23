Домашние конфеты можно делать из печенья, вафель, шоколада, орехов, цукатов, семечек. Вместо сахара можно использовать мед, сгущенное молоко.

Кулинар Эктор Хименес-Браво поделился в Instagram рецептом вкусных домашних конфет из печенья, сгущенного молока и кокосовой стружки.

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Ингредиенты:

Какао – 60 г

Печенье "кофе" – 300 г

Сгущенка – 300 г

Сливочное масло растопленное – 40 г

Кокосовая стружка – 20 г

Способ приготовления:

1. Перебейте печенье в крошку.

2. Добавьте сгущенку, какао и масло. Тщательно все перемешайте.

3. Сформируйте шарики примерно по 30 г весом каждый и обваляйте в кокосовой стружкой.

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