Домашние конфеты из сухофруктов без сахара и выпечки: готовятся 15 минут
Полезные и вкусные конфеты легко приготовить в домашних условиях. За основу вполне подойдут сухофрукты – курага, чернослив или финики, а также орехи, шоколад и бананы. Самое главное – сладости не нужно выпекать, а весь процесс приготовления занимает 15 минут.
Фудблогер Натали с ником nata.cooking на своей странице в Instagram поделилась рецептом домашних конфет с черносливом, орехами и курагой, в составе которых нет сахара.
Ингредиенты:
- рисовые хлебцы – 7-8 шт
- чернослив – 120 г
- курага – 100 г
- орехи – 50 г
- шоколад – 80 г
- рафинированное растительное масло без запаха – 10 мл
- орешки для декора
Способ приготовления:
1. Для начала нужно измельчить рисовые хлебцы в блендере и пересыпать в тарелку.
2. Отдельно измельчить сухофрукты и орехи.
3. Смешать измельченные хлебцы и массу из сухофруктов до однородности. Если видите, что масса получается слишком густая, можете добавить мед или кипяченую воду.
4. Из полученной массы сформировать шарики, размером с грецкий орех, переложить и пергамент и оставить в морозильной камере на 15 минут.
5. Тем временем растопить шоколад и добавить в него масло. Перемешать до однородности.
6. Через 15 минут достать конфеты и обвалять каждый шарик в шоколадной массе. Оставить конфеты в холодильнике до полного застывания шоколада. Готово!
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