Полезные и вкусные конфеты легко приготовить в домашних условиях. За основу вполне подойдут сухофрукты – курага, чернослив или финики, а также орехи, шоколад и бананы. Самое главное – сладости не нужно выпекать, а весь процесс приготовления занимает 15 минут.

Фудблогер Натали с ником nata.cooking на своей странице в Instagram поделилась рецептом домашних конфет с черносливом, орехами и курагой, в составе которых нет сахара.

Ингредиенты:

рисовые хлебцы – 7-8 шт

чернослив – 120 г

курага – 100 г

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орехи – 50 г

шоколад – 80 г

рафинированное растительное масло без запаха – 10 мл

орешки для декора

Способ приготовления:

1. Для начала нужно измельчить рисовые хлебцы в блендере и пересыпать в тарелку.

2. Отдельно измельчить сухофрукты и орехи.

3. Смешать измельченные хлебцы и массу из сухофруктов до однородности. Если видите, что масса получается слишком густая, можете добавить мед или кипяченую воду.

4. Из полученной массы сформировать шарики, размером с грецкий орех, переложить и пергамент и оставить в морозильной камере на 15 минут.

5. Тем временем растопить шоколад и добавить в него масло. Перемешать до однородности.

6. Через 15 минут достать конфеты и обвалять каждый шарик в шоколадной массе. Оставить конфеты в холодильнике до полного застывания шоколада. Готово!

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