Домашние конфеты из вафель с шоколадом: готовятся элементарно
Домашние конфеты можно готовить из кокосовой стружки, сухофруктов, а также из орехов, печенья и даже вафель.
Кулинар Ирина поделилась в Instagram рецептом вкусных домашних конфет из вафель, с шоколадом.
Ингредиенты:
- 210 г вафель
- 75 г сливочного сыра
- 50 г черного шоколада
Глазурь:
- 100 г молочного шоколада
- 2 ч. л. растительного масла
Для украшения:
- 30 г черного шоколада
- орехи или кокосовая стружка
Способ приготовления:
1. Вафли измельчите с помощью блендера. Добавьте сливочный творог и растопленный черный шоколад. Массу тщательно перемешайте и формируем из нее 12 одинаковых шариков. Отправьте шарики на 15 минут в морозильную камеру.
2. К молочному шоколаду добавьте растительное масло без запахов и растопите на водяной бане или в микроволновке.
3. Шарики обмокните в растопленном шоколаде. Украсьте черным шоколадом и орехами или кокосовой стружкой.
4. Оставьте в холодильнике на 10-15 минут, чтобы застыл шоколад.
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