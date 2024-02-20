Домашние конфеты из вафель с шоколадом: готовятся элементарно

Ирина Мельниченко
FoodOboz
2 минуты
210
Конфеты с кокосовой стружкой

Домашние конфеты можно готовить из кокосовой стружки, сухофруктов, а также из орехов, печенья и даже вафель. 

Как из вафель приготовить вкусные конфеты

Кулинар Ирина поделилась в Instagram рецептом вкусных домашних конфет из вафель, с шоколадом. 

Рецепт конфет
Видео дня

Ингредиенты: 

  • 210 г вафель
  • 75 г сливочного сыра
  • 50 г черного шоколада

Глазурь:

  • 100 г молочного шоколада
  • 2 ч. л. растительного масла

Для украшения:

  • 30 г черного шоколада
  • орехи или кокосовая стружка

Способ приготовления: 

1. Вафли измельчите с помощью блендера. Добавьте сливочный творог и растопленный черный шоколад. Массу тщательно перемешайте и формируем из нее 12 одинаковых шариков. Отправьте шарики на 15 минут в морозильную камеру.

Приготовление конфет

2. К молочному шоколаду добавьте растительное масло без запахов и растопите на водяной бане или в микроволновке. 

Шоколад для декорации конфет

3. Шарики обмокните в растопленном шоколаде. Украсьте черным шоколадом и орехами или кокосовой стружкой.

Шоколад для конфет

4. Оставьте в холодильнике на 10-15 минут, чтобы застыл шоколад.

Готовые конфеты

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами:

Сейчас мы готовим

Все рецепты