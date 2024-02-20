Домашние конфеты можно готовить из кокосовой стружки, сухофруктов, а также из орехов, печенья и даже вафель.

Кулинар Ирина поделилась в Instagram рецептом вкусных домашних конфет из вафель, с шоколадом.

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Ингредиенты:

210 г вафель

75 г сливочного сыра

50 г черного шоколада

Глазурь:

100 г молочного шоколада

2 ч. л. растительного масла

Для украшения:

30 г черного шоколада

орехи или кокосовая стружка

Способ приготовления:

1. Вафли измельчите с помощью блендера. Добавьте сливочный творог и растопленный черный шоколад. Массу тщательно перемешайте и формируем из нее 12 одинаковых шариков. Отправьте шарики на 15 минут в морозильную камеру.

2. К молочному шоколаду добавьте растительное масло без запахов и растопите на водяной бане или в микроволновке.

3. Шарики обмокните в растопленном шоколаде. Украсьте черным шоколадом и орехами или кокосовой стружкой.

4. Оставьте в холодильнике на 10-15 минут, чтобы застыл шоколад.

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