Хочете побувати у ролі кондитера? Це простіше, ніж здається, траст мі. Просто візьміть і приготуйте цукерки з бананом та фініками. По-перше, вони нереально смачні. По-друге, вони більш корисні за будь-які магазинні цукерки. А, по-третє, готувати їх до неможливого легко. Можете навіть залучити дітей до цього захопливого процесу. Такий інтерактив тільки підігріє їх інтерес до корисних солодощів.

Візьміть 1 банан маленький або пів великого, 12 шт печива пісочного (як на відео), 5 фініків без кісточки, 100 г арахісу (у мене арахіс, а ви можете обрати за смаком), 25 г вершкового масла та 1 ст.л меду. Перебийте все в чаші блендера до однорідної маси. Цю масу сформуйте в однакові невеликі кульки.

Розтопіть 150 г темного шоколаду, змішайте його з 50 г вершкового масла та 50 мл молока. Огорніть кульки шоколадом. Викладіть цукерки на пергамент та покладіть в холодильник на 30 хвилин. Готово, у вас є корисний і смачний десерт. Ось так просто. Цьом.

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