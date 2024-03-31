Домашние конфеты "Рафаэлло" из доступных ингредиентов: очень быстро готовятся
Популярные конфеты "Рафаэлло" можно очень легко сделать в домашних условиях. Для этого вам понадобятся некоторые простые компоненты и совсем немного времени. Сформированные шарики отлично застывают в холодильнике.
Идея приготовления домашних конфет "Рафаэлло" опубликована на странице фудблогера Марины с ником top.receptuc в Instagram. Внутрь можно положить любые любимые орехи.
Ингредиенты:
- кокосовая стружка – 80 г
- молоко – 300 г
- манка – 90 г
- сливочное масло – 60 г
- ванильный сахар – 1 упаковка
- сахар – 60 г
- орешки внутрь – по желанию
Способ приготовления:
1. В холодное молоко всыпать манку.
2. Довести до кипения на небольшом огне.
3. Добавить сахар, ванильный сахар и сливочное масло, постоянно перемешивать.
4. Высыпать кокосовую стружку.
5. Варить еще несколько минут, постоянно перемешивая, пока масса не станет рулевой текстурой.
6. Из теплой массы сформировать конфеты.
7. Обвалять в кокосовой стружке и поставить на ночь в холодильник (главное не съесть все до этого).
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