Домашние конфеты "Рафаэлло" из доступных ингредиентов: очень быстро готовятся

Екатерина Ягович
FoodOboz
2 минуты
267
Домашние конфеты 'Рафаэлло' из доступных ингредиентов: очень быстро готовятся

Популярные конфеты "Рафаэлло" можно очень легко сделать в домашних условиях. Для этого вам понадобятся некоторые простые компоненты и совсем немного времени. Сформированные шарики отлично застывают в холодильнике.

Идея приготовления домашних конфет "Рафаэлло" опубликована на странице фудблогера Марины с ником top.receptuc в Instagram. Внутрь можно положить любые любимые орехи.

Домашние конфеты ''Рафаэлло'' из доступных ингредиентов: очень быстро готовятся

Ингредиенты:

  • кокосовая стружка – 80 г
  • молоко – 300 г
  • манка – 90 г
Видео дня
  • сливочное масло – 60 г
  • ванильный сахар – 1 упаковка
  • сахар – 60 г
  • орешки внутрь – по желанию

Способ приготовления:

Домашние конфеты ''Рафаэлло'' из доступных ингредиентов: очень быстро готовятся

1. В холодное молоко всыпать манку.

2. Довести до кипения на небольшом огне.

Домашние конфеты ''Рафаэлло'' из доступных ингредиентов: очень быстро готовятся

3. Добавить сахар, ванильный сахар и сливочное масло, постоянно перемешивать.

4. Высыпать кокосовую стружку.

Домашние конфеты ''Рафаэлло'' из доступных ингредиентов: очень быстро готовятся

5. Варить еще несколько минут, постоянно перемешивая, пока масса не станет рулевой текстурой.

Домашние конфеты ''Рафаэлло'' из доступных ингредиентов: очень быстро готовятся

6. Из теплой массы сформировать конфеты.

7. Обвалять в кокосовой стружке и поставить на ночь в холодильник (главное не съесть все до этого).

Домашние конфеты ''Рафаэлло'' из доступных ингредиентов: очень быстро готовятся

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами:

Сейчас мы готовим

Все рецепты