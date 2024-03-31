Популярные конфеты "Рафаэлло" можно очень легко сделать в домашних условиях. Для этого вам понадобятся некоторые простые компоненты и совсем немного времени. Сформированные шарики отлично застывают в холодильнике.

Идея приготовления домашних конфет "Рафаэлло" опубликована на странице фудблогера Марины с ником top.receptuc в Instagram. Внутрь можно положить любые любимые орехи.

Ингредиенты:

кокосовая стружка – 80 г

молоко – 300 г

манка – 90 г

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сливочное масло – 60 г

ванильный сахар – 1 упаковка

сахар – 60 г

орешки внутрь – по желанию

Способ приготовления:

1. В холодное молоко всыпать манку.

2. Довести до кипения на небольшом огне.

3. Добавить сахар, ванильный сахар и сливочное масло, постоянно перемешивать.

4. Высыпать кокосовую стружку.

5. Варить еще несколько минут, постоянно перемешивая, пока масса не станет рулевой текстурой.

6. Из теплой массы сформировать конфеты.

7. Обвалять в кокосовой стружке и поставить на ночь в холодильник (главное не съесть все до этого).

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