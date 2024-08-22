Домашние конфеты "Рафаелло" из двух ингредиентов: рецепт полезных сладостей

Ирина Мельниченко
FoodOboz
1 минута
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Домашние конфеты 'Рафаелло' из двух ингредиентов: рецепт полезных сладостей

Домашние конфеты можно готовить из фиников, печенья, орехов, сухофруктов, сгущенного молока. Сахар, шоколад и мед для этого не обязательно использовать.

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Домашние конфеты

Эктор Хименес-Браво поделился в Instagram рецептом вкусных домашних конфет "Рафаэлло" из кокосовой стружки и сгущенного молока.

Рецепт конфет

Ингредиенты: 

  • Кокосовая стружка – 200 г + 20 г для присыпки
  • Сгущенка – 1 банка
  • Шоколад молочный – 240 г
  • Миндаль – 50 г

Способ приготовления: 

1. Смешайте стружку и сгущенку, сформируйте шарики, в середину положите 1 миндаль.

Как приготовить конфеты

2. Поставьте в морозильную камеру на 10 минут.

Кокосовая стружка

3. Покройте шарики шоколадом и присыпьте стружкой из кокоса.

Готовые конфеты

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