Домашние конфеты можно готовить из фиников, печенья, орехов, сухофруктов, сгущенного молока. Сахар, шоколад и мед для этого не обязательно использовать.

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Эктор Хименес-Браво поделился в Instagram рецептом вкусных домашних конфет "Рафаэлло" из кокосовой стружки и сгущенного молока.

Ингредиенты:

Кокосовая стружка – 200 г + 20 г для присыпки

Сгущенка – 1 банка

Шоколад молочный – 240 г

Миндаль – 50 г

Способ приготовления:

1. Смешайте стружку и сгущенку, сформируйте шарики, в середину положите 1 миндаль.

2. Поставьте в морозильную камеру на 10 минут.

3. Покройте шарики шоколадом и присыпьте стружкой из кокоса.

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