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Домашние конфеты "Рафаелло" из двух ингредиентов: рецепт полезных сладостей
Домашние конфеты можно готовить из фиников, печенья, орехов, сухофруктов, сгущенного молока. Сахар, шоколад и мед для этого не обязательно использовать.
Эктор Хименес-Браво поделился в Instagram рецептом вкусных домашних конфет "Рафаэлло" из кокосовой стружки и сгущенного молока.
Ингредиенты:
- Кокосовая стружка – 200 г + 20 г для присыпки
- Сгущенка – 1 банка
- Шоколад молочный – 240 г
- Миндаль – 50 г
Способ приготовления:
1. Смешайте стружку и сгущенку, сформируйте шарики, в середину положите 1 миндаль.
2. Поставьте в морозильную камеру на 10 минут.
3. Покройте шарики шоколадом и присыпьте стружкой из кокоса.
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