Домашние круассаны – это вкусная ароматная выпечка, которую можно готовить из разного теста: вытяжного, песочного, слоеного и дрожжевого. Последние два вида – это идеальный вариант, если вы хотите, чтобы ваши круассаны были особенно пышными и воздушными.

В одном из кулинарных блогов (anny.cooking) в Instagram был опубликован рецепт домашних круассанов с вишней, в основе которых очень простое дрожжевое тесто.

Ингредиенты на 12 круассанов:

мука – 350 г

вода – 50 мл

молоко – 100 мл

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яйца – 1 шт

сухие дрожжи – 7 г

сахар – 40 г

соль – 5 г

ванильный сахар – 1 п

мягкое сливочное масло – 50 г

Начинка:

вишни – 200 г

сахар – 50 г

крахмал – 15 г

вода – 50-70 мл

желток (для смазывания булочек)

Способ приготовления:

1. Предварительно приготовить начинку. Для этого соединить все ингредиенты, поставить на огонь и кипятить 1 минуту, постоянно помешивая. После этого нужно полностью охладить.

2. Для приготовления теста нужно соединить все сухие и влажные ингредиенты (кроме масла). После – смешать их между собой и оставить на 15 минут.

3. К готовому тесту добавить масло и вымешивать тесто 10 минут, чтобы оно было гладким. Затем нужно оставить тесто в теплом месте на 1 час.

4. Готовое тесто разделить на 12 частей, каждый кусок сформовать в шарик. Каждый из них нужно растянуть в виде треугольников и сформировать круассаны с начинкой. Оставить их на 1 час.

5. Перед выпеканием смазать булочки смесью желтка и воды (1:2). Выпекать при температуре 170 градусов 25 минут.

6. Готовые булочки смазать сливочным маслом.

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