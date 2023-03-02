Домашние круассаны с вишней: рецепт самого удачного теста для выпечки
Домашние круассаны – это вкусная ароматная выпечка, которую можно готовить из разного теста: вытяжного, песочного, слоеного и дрожжевого. Последние два вида – это идеальный вариант, если вы хотите, чтобы ваши круассаны были особенно пышными и воздушными.
В одном из кулинарных блогов (anny.cooking) в Instagram был опубликован рецепт домашних круассанов с вишней, в основе которых очень простое дрожжевое тесто.
Ингредиенты на 12 круассанов:
- мука – 350 г
- вода – 50 мл
- молоко – 100 мл
- яйца – 1 шт
- сухие дрожжи – 7 г
- сахар – 40 г
- соль – 5 г
- ванильный сахар – 1 п
- мягкое сливочное масло – 50 г
Начинка:
- вишни – 200 г
- сахар – 50 г
- крахмал – 15 г
- вода – 50-70 мл
- желток (для смазывания булочек)
Способ приготовления:
1. Предварительно приготовить начинку. Для этого соединить все ингредиенты, поставить на огонь и кипятить 1 минуту, постоянно помешивая. После этого нужно полностью охладить.
2. Для приготовления теста нужно соединить все сухие и влажные ингредиенты (кроме масла). После – смешать их между собой и оставить на 15 минут.
3. К готовому тесту добавить масло и вымешивать тесто 10 минут, чтобы оно было гладким. Затем нужно оставить тесто в теплом месте на 1 час.
4. Готовое тесто разделить на 12 частей, каждый кусок сформовать в шарик. Каждый из них нужно растянуть в виде треугольников и сформировать круассаны с начинкой. Оставить их на 1 час.
5. Перед выпеканием смазать булочки смесью желтка и воды (1:2). Выпекать при температуре 170 градусов 25 минут.
6. Готовые булочки смазать сливочным маслом.
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