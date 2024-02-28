Домашние медвежонки барни, которые точно понравятся детям: из чего приготовить

Екатерина Ягович
FoodOboz
2 минуты
138
Домашние медвежонки барни, которые точно понравятся детям: из чего приготовить

Популярные бисквитные мишки барни можно сделать в домашних условиях. Это будет гораздо бюджетнее, чем покупать десерт в магазине. А сахара добавлять не нужно.

Идея приготовления сладких мишек с банановой начинкой для детей опубликована на странице фудблогера с ником dora_school в Instagram. Идеально к чаю.

Домашние медвежонки барни, которые точно понравятся детям: из чего приготовить

Ингредиенты:

  • 200 г спелых бананов
  • 1 ст.л. лимонного сока
  • 120 мл теплой воды
Видео дня
  • 30 г кокосового сахара
  • 250 г безглютеновой смеси (или муки)
  • 5 г соды
  • щепотка соли
  • 5 г какао

Способ приготовления:

Домашние медвежонки барни, которые точно понравятся детям: из чего приготовить

1. К бананам добавить лимонный сок и измельчить блендером до состояния пюре.

2. Добавить теплую воду и перемешать.

Домашние медвежонки барни, которые точно понравятся детям: из чего приготовить

3. Добавить сироп топинамбура и снова перемешать.

4. Просеять безглютеновую смесь, соду, соль и замешать тесто.

Домашние медвежонки барни, которые точно понравятся детям: из чего приготовить

5. В тесто просеять какао.

6. Тесто переложить в кондитерский мешок и заполнить формы почти доверху.

Домашние медвежонки барни, которые точно понравятся детям: из чего приготовить

7. Выпекать в разогретой до 180 градусов духовке 25-30 минут. Лучше выбрать формы именно в виде мишек.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами:

Сейчас мы готовим

Все рецепты