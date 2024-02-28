Популярные бисквитные мишки барни можно сделать в домашних условиях. Это будет гораздо бюджетнее, чем покупать десерт в магазине. А сахара добавлять не нужно.

Идея приготовления сладких мишек с банановой начинкой для детей опубликована на странице фудблогера с ником dora_school в Instagram. Идеально к чаю.

Ингредиенты:

200 г спелых бананов

1 ст.л. лимонного сока

120 мл теплой воды

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30 г кокосового сахара

250 г безглютеновой смеси (или муки)

5 г соды

щепотка соли

5 г какао

Способ приготовления:

1. К бананам добавить лимонный сок и измельчить блендером до состояния пюре.

2. Добавить теплую воду и перемешать.

3. Добавить сироп топинамбура и снова перемешать.

4. Просеять безглютеновую смесь, соду, соль и замешать тесто.

5. В тесто просеять какао.

6. Тесто переложить в кондитерский мешок и заполнить формы почти доверху.

7. Выпекать в разогретой до 180 градусов духовке 25-30 минут. Лучше выбрать формы именно в виде мишек.

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