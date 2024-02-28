Домашние медвежонки барни, которые точно понравятся детям: из чего приготовить
Популярные бисквитные мишки барни можно сделать в домашних условиях. Это будет гораздо бюджетнее, чем покупать десерт в магазине. А сахара добавлять не нужно.
Идея приготовления сладких мишек с банановой начинкой для детей опубликована на странице фудблогера с ником dora_school в Instagram. Идеально к чаю.
Ингредиенты:
- 200 г спелых бананов
- 1 ст.л. лимонного сока
- 120 мл теплой воды
- 30 г кокосового сахара
- 250 г безглютеновой смеси (или муки)
- 5 г соды
- щепотка соли
- 5 г какао
Способ приготовления:
1. К бананам добавить лимонный сок и измельчить блендером до состояния пюре.
2. Добавить теплую воду и перемешать.
3. Добавить сироп топинамбура и снова перемешать.
4. Просеять безглютеновую смесь, соду, соль и замешать тесто.
5. В тесто просеять какао.
6. Тесто переложить в кондитерский мешок и заполнить формы почти доверху.
7. Выпекать в разогретой до 180 градусов духовке 25-30 минут. Лучше выбрать формы именно в виде мишек.
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