Домашние пирожки можно готовить в духовке или на сковороде и с разными начинками: мясом, фаршем, капустой, сосисками, вишнями и яблоками. Главное в приготовлении сделать удачное тесто.

Блогер Юлиана Белик (ju.belik) на своей странице в Instagram поделилась рецептом пирожков с капустой в духовке.

Ингредиенты:

Тесто:

молоко – 1,5 ст.

дрожжи свежие – 25 г (сухие 8-9 г)

сахар – 4 ст. л. без горки

мука для опары – 7 ст. л.+ 2,5-3 ст.

Видео дня

яйцо – 2 шт

соль – 1/2 ч. л.

масло растительное – 1/2 ст.

Для начинки можно использовать готовую тушеную капусту или протушить свежую с добавлением лука, моркови и специй.

Способ приготовления:

1. Для приготовления опары нужно в теплом молоке растворить дрожжи, 1 ст. л. сахара и 7 ст. л. муки от общего количества. Перемешать и поставить в теплое место, чтобы масса увеличилась в объеме в два раза.

2. Для приготовления теста нужно взбить яйца, добавить сахар, соль, растительное масло и готовую опару. Сразу добавить просеянную муку. Замесите мягкое и эластичное тесто. Накрыть миску плёнкой и поставить в теплое место на 15-20 минут.

3. Готовое тесто разделить на куски по 40 г. Каждый кусочек скруглить, накрыть пленкой, оставить на 10 минут.

4. На этом этапе нужно сформировать пирожки с начинкой. Выложить на противень, застеленный пергаментом, накрыть пленкой и оставить, чтобы подошли.

5. Смазать пирожки смесью из желтка и воды, оставить на 5 минут. Выпекать при температуре 180 градусов 20 минут.

Также на OBOZREVATEL вы можете ознакомиться с рецептами: