Домашние пирожки с капустой в духовке: тесто мягкое, как пух
Домашние пирожки можно готовить в духовке или на сковороде и с разными начинками: мясом, фаршем, капустой, сосисками, вишнями и яблоками. Главное в приготовлении сделать удачное тесто.
Блогер Юлиана Белик (ju.belik) на своей странице в Instagram поделилась рецептом пирожков с капустой в духовке.
Ингредиенты:
Тесто:
- молоко – 1,5 ст.
- дрожжи свежие – 25 г (сухие 8-9 г)
- сахар – 4 ст. л. без горки
- мука для опары – 7 ст. л.+ 2,5-3 ст.
- яйцо – 2 шт
- соль – 1/2 ч. л.
- масло растительное – 1/2 ст.
Для начинки можно использовать готовую тушеную капусту или протушить свежую с добавлением лука, моркови и специй.
Способ приготовления:
1. Для приготовления опары нужно в теплом молоке растворить дрожжи, 1 ст. л. сахара и 7 ст. л. муки от общего количества. Перемешать и поставить в теплое место, чтобы масса увеличилась в объеме в два раза.
2. Для приготовления теста нужно взбить яйца, добавить сахар, соль, растительное масло и готовую опару. Сразу добавить просеянную муку. Замесите мягкое и эластичное тесто. Накрыть миску плёнкой и поставить в теплое место на 15-20 минут.
3. Готовое тесто разделить на куски по 40 г. Каждый кусочек скруглить, накрыть пленкой, оставить на 10 минут.
4. На этом этапе нужно сформировать пирожки с начинкой. Выложить на противень, застеленный пергаментом, накрыть пленкой и оставить, чтобы подошли.
5. Смазать пирожки смесью из желтка и воды, оставить на 5 минут. Выпекать при температуре 180 градусов 20 минут.
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