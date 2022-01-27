Домашние пирожки с яблоками, которые всегда получаются пышными: как приготовить удачное дрожжевое тесто

Роскошные торты, разнообразные десерты и чизкейки никогда не сравнятся с ароматной домашней выпечкой, а именно пирожками с яблоками. В детстве их очень часто готовила мама или бабушка, а разлетались пирожки просто в считанные минуты, еще даже не охладев. И, конечно, такие пирожки лучше готовить на дрожжевом тесте. Именно так они получаются особенно мягкими и пышными.

Рецепт пирожков с яблоками опубликован в кулинарном блоге nyamm.nyam_ka в Instagram.

Ингредиенты:

дрожжи – 1 п

мука – 500-600 г

молоко – 300 мл

яйца – 2 шт

сахар – 3 ст. л.

соль – 14 ч. л.

яблоки – 5 шт

изюм – 50 г

растительное масло – 2 ст. л.

Видео дня

Способ приготовления:

1. Тесто. Растопить дрожжи в теплом молоке. Дать подняться.

2. Вылить молочную массу в 1\2 части муки. Добавить яйца, сахар, соль и растительное масло. Перемешать.

3. Насыпать оставшуюся муку. Замесите тесто и поставьте в теплое место на 2 часа.

4. Начинка. Нарезать яблоки кубиками. Смешать с изюмом и сахарным песком.

5. Тесто разделить на 2 части. Каждую из них раскатать в колбаску и нарезать на 12 частей.

6. Сформировать пирожки.

7. Противень застелить пергаментом и смазать сливочным маслом. Выложить пирожки и оставить на 15 минут.

8. Смазать пирожки взбитым яйцом.

9. Выпекать при температуре 200 градусов 10 минут, затем – при температуре 180 градусов 7-10.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, в чем секрет теста "Утопленник" и почему из него получаются самые вкусные пирожки.⠀