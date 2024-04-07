Рогалики – одно из самых популярных хлебобулочных изделий детства. Дети любят рогалики не только за разнообразие начинки, которая может в них содержаться, но и за нежное тесто, буквально тающее во рту.

Рецептом рыхлых и нежных дрожжевых рогаликов поделилась фудблогер Анна Фил. В Instagram она подробно рассказала, как приготовить тесто так, чтобы рогалики были мягкими и нежными.

Ингредиенты

Молоко – 125 мл

Сухие дрожжи – 15 гр

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Сахар – 80 гр

Ванильный сахар – 1 п

Яйцо – 1 шт

Сливочное масло – 50 гр

Мука – 330 гр

Ингредиенты для начинки

Повидло, вареное сгущенку, творожная или маковая начинка и тому подобное.

Ингредиенты для смазки

Желток – 1 шт

Молоко – 1 ч.л.

Способ приготовления

1. В теплое молоко добавляем дрожжи, сахар, ванильный сахар. Размешиваем и оставляем на 10 минут.

2. Добавляем яйцо и мягкое масло. Перемешиваем венчиком.

3. Добавляем муку. Замешиваем тесто. Накрываем пленкой и оставляем подойти на 1,5-2 часа.

4. Раскатываем тесто в круг и разрезаем его на треугольники.

5. Выкладываем начинку на широкую часть каждого треугольника и формируем рогалики.

6. Выкладываем рогалики на застеленный пергаментом противень и оставляем еще на 10-15 минут.

7. Смазываем рогалики желтком с молоком и отправляем в предварительно разогретую до 180 градусов духовку на 20-25 минут.

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