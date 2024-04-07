Домашние рогалики: как приготовить тесто так, чтобы выпечка получилась как в детстве
Рогалики – одно из самых популярных хлебобулочных изделий детства. Дети любят рогалики не только за разнообразие начинки, которая может в них содержаться, но и за нежное тесто, буквально тающее во рту.
Рецептом рыхлых и нежных дрожжевых рогаликов поделилась фудблогер Анна Фил. В Instagram она подробно рассказала, как приготовить тесто так, чтобы рогалики были мягкими и нежными.
Ингредиенты
- Молоко – 125 мл
- Сухие дрожжи – 15 гр
- Сахар – 80 гр
- Ванильный сахар – 1 п
- Яйцо – 1 шт
- Сливочное масло – 50 гр
- Мука – 330 гр
Ингредиенты для начинки
Повидло, вареное сгущенку, творожная или маковая начинка и тому подобное.
Ингредиенты для смазки
- Желток – 1 шт
- Молоко – 1 ч.л.
Способ приготовления
1. В теплое молоко добавляем дрожжи, сахар, ванильный сахар. Размешиваем и оставляем на 10 минут.
2. Добавляем яйцо и мягкое масло. Перемешиваем венчиком.
3. Добавляем муку. Замешиваем тесто. Накрываем пленкой и оставляем подойти на 1,5-2 часа.
4. Раскатываем тесто в круг и разрезаем его на треугольники.
5. Выкладываем начинку на широкую часть каждого треугольника и формируем рогалики.
6. Выкладываем рогалики на застеленный пергаментом противень и оставляем еще на 10-15 минут.
7. Смазываем рогалики желтком с молоком и отправляем в предварительно разогретую до 180 градусов духовку на 20-25 минут.
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