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Как приготовить домашние синнабоны: элементарный рецепт

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Всемирно известные, ароматные булочки с корицей – синнабоны, никого не смогут оставить равнодушными, если вы их попробовали раз, точно захотите еще. Но, лучше всего попытаться приготовить угощение дома, только так вы будете уверены в безопасности и качестве.

Редакция FoodOboz предлагает вам рецепт вкусных, ароматных домашних булочек с корицей – синнабонов.

Ингредиенты для теста:

  • теплое молоко – 300 мл

  • мука – 500-600 г

  • дрожжи – 1 ч.л.

  • сахар – 100 г

  • яйця – 2шт

  • сливочное масло – 80 г

  • ванильный сахар – 10 г

  • соль – щепотка

Для крема:

  • творожный сыр – 300г

  • сливочное масло – 60 г

  • сахарная пудра – 100 г

Посыпка:

  • корица – 30-40 г

  • шоколадная крошка – 50 г

  • сахар – 3 ст.л.

Способ приготовление:

  1. Смешиваем теплое молоко с сахаром и дрожжами, оставляем на 30 минут.

  2. После перетираем яйца, сахар и масло.

  3. Затем смешиваем опару и яичную смесь и в несколько этапов добавляем муку, хорошо вымешивает тесто и оставляем на час в теплом месте, чтобы оно увеличилось в размере.

  4. Готовое тесто пытаемся хорошо "раскатать", смазываем сливочным маслом и посыпаем смесью из корицы.

  5. После скручиваем рулет и нарезаем его на несколько частей так, что бы получились "улитки".

  6. Отправляем в духовку на 30-40 минут при 180 С.

  7. Готовые булочки достаем и хорошо смазываем кремом, можно добавить орехи.

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3 элементарных рецепта завтраков всего лишь за 5 минут, которые будут не только вкусными, но сытными и полезными.

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Автор
Ирина Мельниченко Ирина Мельниченко
Теги
рецепт еда
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