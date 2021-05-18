Как приготовить домашние синнабоны: элементарный рецепт

Всемирно известные, ароматные булочки с корицей – синнабоны, никого не смогут оставить равнодушными, если вы их попробовали раз, точно захотите еще. Но, лучше всего попытаться приготовить угощение дома, только так вы будете уверены в безопасности и качестве.

Редакция FoodOboz предлагает вам рецепт вкусных, ароматных домашних булочек с корицей – синнабонов.

Ингредиенты для теста:

теплое молоко – 300 мл

мука – 500-600 г

дрожжи – 1 ч.л.

сахар – 100 г

яйця – 2шт

сливочное масло – 80 г

ванильный сахар – 10 г

соль – щепотка

Для крема:

творожный сыр – 300г

сливочное масло – 60 г

сахарная пудра – 100 г

Посыпка: ⠀

корица – 30-40 г

шоколадная крошка – 50 г

сахар – 3 ст.л.

Способ приготовление:

Смешиваем теплое молоко с сахаром и дрожжами, оставляем на 30 минут. После перетираем яйца, сахар и масло. Затем смешиваем опару и яичную смесь и в несколько этапов добавляем муку, хорошо вымешивает тесто и оставляем на час в теплом месте, чтобы оно увеличилось в размере. Готовое тесто пытаемся хорошо "раскатать", смазываем сливочным маслом и посыпаем смесью из корицы. После скручиваем рулет и нарезаем его на несколько частей так, что бы получились "улитки". Отправляем в духовку на 30-40 минут при 180 С. Готовые булочки достаем и хорошо смазываем кремом, можно добавить орехи.

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