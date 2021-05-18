Как приготовить домашние синнабоны: элементарный рецепт

Всемирно известные, ароматные булочки с корицей – синнабоны, никого не смогут оставить равнодушными, если вы их попробовали раз, точно захотите еще. Но, лучше всего попытаться приготовить угощение дома, только так вы будете уверены в безопасности и качестве.
Редакция FoodOboz предлагает вам рецепт вкусных, ароматных домашних булочек с корицей – синнабонов.
Ингредиенты для теста:
теплое молоко – 300 мл
мука – 500-600 г
дрожжи – 1 ч.л.
сахар – 100 г
яйця – 2шт
сливочное масло – 80 г
ванильный сахар – 10 г
соль – щепотка
Для крема:
творожный сыр – 300г
сливочное масло – 60 г
сахарная пудра – 100 г
Посыпка: ⠀
корица – 30-40 г
шоколадная крошка – 50 г
сахар – 3 ст.л.
Способ приготовление:
Смешиваем теплое молоко с сахаром и дрожжами, оставляем на 30 минут.
После перетираем яйца, сахар и масло.
Затем смешиваем опару и яичную смесь и в несколько этапов добавляем муку, хорошо вымешивает тесто и оставляем на час в теплом месте, чтобы оно увеличилось в размере.
Готовое тесто пытаемся хорошо "раскатать", смазываем сливочным маслом и посыпаем смесью из корицы.
После скручиваем рулет и нарезаем его на несколько частей так, что бы получились "улитки".
Отправляем в духовку на 30-40 минут при 180 С.
Готовые булочки достаем и хорошо смазываем кремом, можно добавить орехи.
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