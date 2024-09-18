Домашние сосиски в тесте: идеально подойдут для перекуса ребенка в школе
Сосиски в тесте – это один из самых популярных видов выпечки, хорошо знакомый всем с детства. Это блюдо очень легкое в приготовлении и отлично подходит как к завтраку, так и для перекуса.
Как приготовить сосиски в тесте так, чтобы тесто было воздушным, а начинка не выпадала, точно знает фудблогер Юлия Сенич. В Instagram она также рассказала, как сделать их невероятно красивыми.
Ингредиенты
- Молоко – 150 мл
- Вода – 100 мл
- Мука – 400 гр
- Сухие дрожжи – 7 гр (или влажные – 21 гр)
- Сахар – 3 ч.л.
- Соль – ½ ч.л.
- Масло растительное – 50 мл
- Сосиски – 12-15 шт
Способ приготовления
1. К едва теплому молоку добавляем сахар и дрожжи. Просеиваем 4-5 ст.л. муки от общей массы и оставляем в теплом месте на 15-20 мин.
2. Вливаем масло, добавляем соль и просеиваем остаток муки. Замешиваем мягкое и приятное в работе тесто.
3. Оставляем тесто подходить в теплом месте на 1-1,5 часа.
4. Тесто обходим, делим на части ~15шт и оставляем под полотенцем.
5. Каждый кусочек теста раскатываем в колбаску и обматываем сосиски.
6. Выкладываем на противень, застеленный пергаментом, и оставляем на 15мин под полотенцем подходить.
7. Смазываем желтком, посыпаем кунжутом и отправляем выпекаться в разогретую до 180 градусов духовку на 25 минут.
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