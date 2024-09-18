Сосиски в тесте – это один из самых популярных видов выпечки, хорошо знакомый всем с детства. Это блюдо очень легкое в приготовлении и отлично подходит как к завтраку, так и для перекуса.

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Как приготовить сосиски в тесте так, чтобы тесто было воздушным, а начинка не выпадала, точно знает фудблогер Юлия Сенич. В Instagram она также рассказала, как сделать их невероятно красивыми.

Ингредиенты

Молоко – 150 мл

Вода – 100 мл

Мука – 400 гр

Сухие дрожжи – 7 гр (или влажные – 21 гр)

Сахар – 3 ч.л.

Соль – ½ ч.л.

Масло растительное – 50 мл

Сосиски – 12-15 шт

Способ приготовления

1. К едва теплому молоку добавляем сахар и дрожжи. Просеиваем 4-5 ст.л. муки от общей массы и оставляем в теплом месте на 15-20 мин.

2. Вливаем масло, добавляем соль и просеиваем остаток муки. Замешиваем мягкое и приятное в работе тесто.

3. Оставляем тесто подходить в теплом месте на 1-1,5 часа.

4. Тесто обходим, делим на части ~15шт и оставляем под полотенцем.

5. Каждый кусочек теста раскатываем в колбаску и обматываем сосиски.

6. Выкладываем на противень, застеленный пергаментом, и оставляем на 15мин под полотенцем подходить.

7. Смазываем желтком, посыпаем кунжутом и отправляем выпекаться в разогретую до 180 градусов духовку на 25 минут.

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