О, как прекрасны лапша или спагетти, приготовленные собственными руками. Конечно же, проще всего пойти в магазин и взять понравившуюся упаковку с полки, но куда приятнее сотворить это своими руками, что я и предлагаю сделать в этом рецепте. Если вы думаете, что это невероятно сложно и невозможно, то я докажу вам противоположное. Поверьте, приготовление домашних спагетти с чесночно-имбирным соусом не займет у вас много времени, но подарит массу удовольствия от процесса и, главное, результата!

КАК ПРИГОТОВИТЬ СПАГЕТТИ С ЧЕСНОЧНО-ИМБИРНЫМ СОУСОМ

Кухня

Итальянская

Время подготовки

30 минут

Время приготовления

10 минут

Порции

2-4

ИНГРЕДИЕНТЫ

Для теста:

200 г Мука (пшеничная, можно использовать муку из твердых сортов)

2 шт. Яйца

1-2 ст. л. Оливковое масло

Для соуса:

3 см Корень имбиря

2-3 зубчика Чеснок

5-6 шт. Томаты черри

¼ шт. Перец Чили

5-6 ст. л. Оливковое масло

½ ч. л. Соль

СПАГЕТТИ С ЧЕСНОЧНО-ИМБИРНЫМ СОУСОМ: ПОШАГОВЫЙ РЕЦЕПТ

Первым делом замесите тесто для спагетти. Для этого в муку (200 г) вбейте яйца (2 шт.), добавьте соль (½ ч. л.) и оливковое масло (1-2 ст. л.).

Замесите крутое тесто, оберните его пищевой пленкой и уберите в холодильник на 15-20 минут, чтобы оно стало пластичным.

Достаньте тесто из холодильника и очень тонко его раскатайте. Чем тоньше у вас это получится сделать, тем вкуснее будем домашняя лапша или спагетти. Кстати, это тесто вы спокойно можете использовать и для лазаньи, и для равиоли, и для любого другого вида пасты. Оно является универсальным в итальянской кухне.

Существует два вида нарезки. Можно нарезать тонкую лапшу аккуратно вдоль всего пласта теста. И второй способ – посыпать тесто мукой и свернуть "гармошкой". Затем нарезать поперек желаемой толщины полоски. Я выбрал второй способ.

Я выбрал второй способ. Аккуратно нарежьте тесто полосочками. Старайтесь сделать их одинаковой толщины, чтоб потом паста равномерно сварилась.

Нарезанные спагетти разверните. Помните, что такие спагетти можно заморозить, сформировав из них "гнезда", и использовать по требованию. А можно сразу же приготовить, забросив их в кипящую подсоленную воду с добавлением 1 ст. л. оливкового масла в течение 1 минуты.

Подготовьте ингредиенты для соуса: чеснок (2-3 зубчика), корень имбиря (3 см) и чили (¼ шт.). Чеснок просто раздавите плоской стороной ножа. Чили нарежьте тонкими слайсами, имбирь – тонкими брусочками. Для красоты и яркости я использую томаты черри (5-6 шт.). Просто разрежьте их пополам. Пока варится паста, прогрейте сковороду и припустите на ней подготовленные ингредиенты для соуса. Не забудьте добавить на сковороду оливковое масло (4-5 ст. л.). Черри можно добавить на этом этапе или уже в самом конце.

Как только чеснок и имбирь с чили станут мягкими, добавьте к ним уже готовые спагетти и прогрейте все вместе в течение 1 минуты.

В конце добавьте половинки томатов черри и припустите все вместе еще минуту. Готовое блюдо сразу же подавайте к столу. По желанию можно еще приправить оливковым маслом и свежемолотым черным перцем.

Готовить - это просто!

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