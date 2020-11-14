О, как прекрасны лапша или спагетти, приготовленные собственными руками. Конечно же, проще всего пойти в магазин и взять понравившуюся упаковку с полки, но куда приятнее сотворить это своими руками, что я и предлагаю сделать в этом рецепте. Если вы думаете, что это невероятно сложно и невозможно, то я докажу вам противоположное. Поверьте, приготовление домашних спагетти с чесночно-имбирным соусом не займет у вас много времени, но подарит массу удовольствия от процесса и, главное, результата!
КАК ПРИГОТОВИТЬ СПАГЕТТИ С ЧЕСНОЧНО-ИМБИРНЫМ СОУСОМ
Кухня
Итальянская
Время подготовки
30 минут
Время приготовления
10 минут
Порции
2-4
ИНГРЕДИЕНТЫ
Для теста:
200 г Мука (пшеничная, можно использовать муку из твердых сортов)
2 шт. Яйца
1-2 ст. л. Оливковое масло
Для соуса:
3 см Корень имбиря
2-3 зубчика Чеснок
5-6 шт. Томаты черри
¼ шт. Перец Чили
5-6 ст. л. Оливковое масло
½ ч. л. Соль
СПАГЕТТИ С ЧЕСНОЧНО-ИМБИРНЫМ СОУСОМ: ПОШАГОВЫЙ РЕЦЕПТ
Первым делом замесите тесто для спагетти. Для этого в муку (200 г) вбейте яйца (2 шт.), добавьте соль (½ ч. л.) и оливковое масло (1-2 ст. л.).
Замесите крутое тесто, оберните его пищевой пленкой и уберите в холодильник на 15-20 минут, чтобы оно стало пластичным.
Достаньте тесто из холодильника и очень тонко его раскатайте. Чем тоньше у вас это получится сделать, тем вкуснее будем домашняя лапша или спагетти. Кстати, это тесто вы спокойно можете использовать и для лазаньи, и для равиоли, и для любого другого вида пасты. Оно является универсальным в итальянской кухне.
Существует два вида нарезки. Можно нарезать тонкую лапшу аккуратно вдоль всего пласта теста. И второй способ – посыпать тесто мукой и свернуть "гармошкой". Затем нарезать поперек желаемой толщины полоски. Я выбрал второй способ.
Я выбрал второй способ. Аккуратно нарежьте тесто полосочками. Старайтесь сделать их одинаковой толщины, чтоб потом паста равномерно сварилась.
Нарезанные спагетти разверните. Помните, что такие спагетти можно заморозить, сформировав из них "гнезда", и использовать по требованию. А можно сразу же приготовить, забросив их в кипящую подсоленную воду с добавлением 1 ст. л. оливкового масла в течение 1 минуты.
Подготовьте ингредиенты для соуса: чеснок (2-3 зубчика), корень имбиря (3 см) и чили (¼ шт.). Чеснок просто раздавите плоской стороной ножа. Чили нарежьте тонкими слайсами, имбирь – тонкими брусочками. Для красоты и яркости я использую томаты черри (5-6 шт.). Просто разрежьте их пополам. Пока варится паста, прогрейте сковороду и припустите на ней подготовленные ингредиенты для соуса. Не забудьте добавить на сковороду оливковое масло (4-5 ст. л.). Черри можно добавить на этом этапе или уже в самом конце.
Как только чеснок и имбирь с чили станут мягкими, добавьте к ним уже готовые спагетти и прогрейте все вместе в течение 1 минуты.
В конце добавьте половинки томатов черри и припустите все вместе еще минуту. Готовое блюдо сразу же подавайте к столу. По желанию можно еще приправить оливковым маслом и свежемолотым черным перцем.
Готовить - это просто!
Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся
Читайте все новости по теме "Рецепты" на OBOZREVATEL.
Редакция сайта не несет ответственности за содержание блогов. Мнение редакции может отличаться от авторского.