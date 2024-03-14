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Домашние сырники "Пахлава": что добавить в блюдо для оригинального вкуса
Домашние сырники лучше всего готовить из жирного и сухого творога. Для того, чтобы сырники держали форму, кулинары советуют добавлять в основу всего 1 желток.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных сырников "Пахлава", которые готовятся с фисташковой пастой и тестом фило.
Ингредиенты:
- 180 г кисломолочного творога
- 2 ч. л. сахарной пудры
- 1 желток
- 2 ст. л. муки
Дополенительно:
- фисташковая паста
- 5-7 листов фило
- 80 г масла
- 40 г сахара
- 1 ч. л. меда
- 40 мл воды
Способ приготовления:
1. Смешайте творог с желтком, добавьте сахар и ванильный сахар.
2. Сформируйте сырники и обжарьте до золотистости.
3. Растопите масло и каждый лист теста смажьте и отправьте в духовку на 15-20 минут.
4. Растопите сахар, мед и воду, полейте горячее выпеченное тесто.
5. Положите его сверху на сырники тесто, фисташковую пасту и можно подавать.
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