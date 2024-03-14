Домашние сырники "Пахлава": что добавить в блюдо для оригинального вкуса

Ирина Мельниченко
FoodOboz
1 минута
426
Домашние сырники 'Пахлава': что добавить в блюдо для оригинального вкуса

Домашние сырники лучше всего готовить из жирного и сухого творога. Для того, чтобы сырники держали форму, кулинары советуют добавлять в основу всего 1 желток.

Сколько яиц добавить в тесто для сырников

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных сырников "Пахлава", которые готовятся с фисташковой пастой и тестом фило.

Рецепт сырников
Видео дня

Ингредиенты:

  • 180 г кисломолочного творога
  • 2 ч. л. сахарной пудры
  • 1 желток
  • 2 ст. л. муки

Дополенительно:

  • фисташковая паста
  • 5-7 листов фило
  • 80 г масла
  • 40 г сахара
  • 1 ч. л. меда
  • 40 мл воды

Способ приготовления:

1. Смешайте творог с желтком, добавьте сахар и ванильный сахар.

Основа для теста

2. Сформируйте сырники и обжарьте до золотистости.

Жареные сырники

3. Растопите масло и каждый лист теста смажьте и отправьте в духовку на 15-20 минут.

Приготовление блюда

4. Растопите сахар, мед и воду, полейте горячее выпеченное тесто.

5. Положите его сверху на сырники тесто, фисташковую пасту и можно подавать.

Готовые сырники

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами:

Сейчас мы готовим

Все рецепты