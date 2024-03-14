Домашние сырники лучше всего готовить из жирного и сухого творога. Для того, чтобы сырники держали форму, кулинары советуют добавлять в основу всего 1 желток.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных сырников "Пахлава", которые готовятся с фисташковой пастой и тестом фило.

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Ингредиенты:

180 г кисломолочного творога

2 ч. л. сахарной пудры

1 желток

2 ст. л. муки

Дополенительно:

фисташковая паста

5-7 листов фило

80 г масла

40 г сахара

1 ч. л. меда

40 мл воды

Способ приготовления:

1. Смешайте творог с желтком, добавьте сахар и ванильный сахар.

2. Сформируйте сырники и обжарьте до золотистости.

3. Растопите масло и каждый лист теста смажьте и отправьте в духовку на 15-20 минут.

4. Растопите сахар, мед и воду, полейте горячее выпеченное тесто.

5. Положите его сверху на сырники тесто, фисташковую пасту и можно подавать.

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