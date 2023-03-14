Ванильные булочки

Домашние булочки – это ароматная выпечка, вкус которой сложно с чем-то сравнить. Они пышные, воздушные и мягкие. И именно так они получаются, если приготовить выпечку из дрожжевого теста.

Фудблогер Наталья Жук (nataliia.zhuk) на своей странице в TikTok поделилась рецептом ванильных булочек, в основе которых – самое простое дрожжевое тесто на молоке.

Ингредиенты:

Опара:

теплое молоко – 300 мл

сахар – 2 ст. л.

сухие дрожжи – 1 ч. л.

мука – 100 г

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Тесто:

яйца – 2 шт

сахар – 100 г

мука – 450 г

соль – 0,5 ч. л.

растительное масло – 2 ст. л.

Дополнительно:

сахар – 1 ст. л.

ванильный сахар – 1 ст. л.

сливочное масло – 50 г

Способ приготовления:

1. Смешать теплое молоко, 2 ст. л. сахара, сухие дрожжи и 100 г муки. Перемешать, накрыть плёнкой и оставить на 15 минут.

2. Отдельно смешать сахар и яйца. Получившуюся массу добавить в готовую опару, также добавить муку, соль. Начать замешивать тесто.

3. Добавить растительное масло и замесить мягкое тесто. Выложить его в миску, смазанную растительным маслом, накрыть пленкой и оставить на 40 минут.

4. Готовое тесто разделить на 12 частей и сформовать шарики, накрыть полотенцем, чтобы не подсыхали.

5. Отдельно смешать сахар и ванильный сахар, растопить сливочное масло.

6. Каждый шарик теста раскатать в виде среднего круга, смазать маслом и посыпать сахарной массой. По всему диаметру теста сделать надрезы, не доходя до боков, завернуть в рулет и закрепить два его конца. Выложить булочки на пергамент и оставить еще на 10 минут.

7. Смазать булочки смесью из желтка и молока, по желанию посыпать миндальными хлопьями. Выпекать при температуре 170 градусов 20-25 минут.

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