Домашний фалафель: 2 варианта вкусного блюда для ужина

Ирина Мельниченко
Ирина Мельниченко
FoodOboz
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Как приготовить

Фaлaфeль – очень простое в приготовлении, но при этом – очень вкусное и сытное блюдо родом из восточных стран. Чтобы его удачно приготовить, вам достаточно будет всего несколько ингредиентов и около 1 часа вашего времени.

Редакция FoodOboz выбрала для вас 2 самых вкусных рецепта сытного фалафеля, который станет прекрасных вариантом обеда и ужина.

1. Классический фалафель

Как вкусно приготовить фалафель

Ингредиенты:

  • Вода – 2 л

  • Нут – 500 г

  • Чеснок – 7 зуб.

  • Растительное масло – 400 мл

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  • Лук – 1 шт.

  • Кунжут – 25 г

  • Петрушка – 50 г

  • Мята – 20 г

  • Паприка – 10 г

  • Тмин – 20 г

  • Молотый кориандр – 20 г

  • Сода пищевая – 10 г

  • Соль, перец – по вкусу

Способ приготовления:

  1. Первым делом –хорошо промойте зерна нута, после – переложите в кастрюлю и залейте чистой водой комнатной температуры так, чтобы вода полностью покрыла нут и оставьте так на 8-10 часов.

  2. По истечению времени слейте оставшуюся воду через дуршлаг или сито.

  3. Возьмите большой противень, простелите бумажное полотенце в несколько слоев и выложите на него нут, чтобы он хорошо просох. Сверху также накройте бумажным полотенцем и отставьте на пару часов до полного высыхания.

  4. Хорошо помойте зелень, почистите лук и чеснок, нарежьте их произвольно и все переложить в блендер.

  5. Туда же добавьте нут, все специи и соду, тщательно перебейте до однородности.

  6. Обязательно намочите руки и сформируйте из полученной смеси маленькие шарики.

  7. Разогрейте хорошо фритюр, налейте масла и бросайте их туда по 2-4 шт., жарьте около 2-3 минут.

  8. После – переложите на бумажные полотенца, чтобы весь лишний жир стек.

2. Фалафель из фасоли в томатном соусе

Фалафель можно делать из фасоли

Ингредиенты:

  • фасоль –

    125 г

  • мука – 4 ст. л.

  • соль – 1/4 ч. л.

  • карри – 1/4 ч. л.

  • петрушка зелень –

    25 г

  • лук –

    1 шт.

  • чеснок –

    2 зуб.

  • вода –

    110 мл

  • лимонный сок –

    1 ст. л.

  • перец – по вкусу

Для соуса:

  • растительное масло –

    2 ст. л.

  • лук –

    1 шт.

  • морковь –

    1 шт.

  • томатный сок –

    300 мл

  • соль –

    щепотка

  • карри – 1/2

    ч. л.

  • кукурузный крахмал –

    1 ч. л.

  • петрушка зелень –

    1 ч. л.

Способ приготовления:

  1. Отварите фасоль.

  2. Зелень хорошо помойте, чеснок, лук и морковь также помойте и очистите.

  3. В блендере перебейте луковицу, чеснок, фасоль и зелень, добавьте лимонный сок и воду.

  4. В полученную смесь добавьте соль, карри, перец и тщательно перемешайте.

  5. В самом конце добавьте муку, перемешайте и отправьте в холодильник на 30 минут.

  6. Противень застелите пергаментом, руками сформируйте шарики и выложите на противень, отправьте в духовку на 30 минут при 170 С.

  7. Соус: порежьте мелко лук, морковь натрите на крупной терке, переложите на раскаленную сковороду с растительным маслом и жарьте минут 5 на слабом огне, пока овощи не станут мягкими и золотистыми.

  8. В стакане размешайте томатный сок и крахмал, добавьте в сковороду, поперчите, посолите, присыпьте карри, тщательно перемешайте, добавьте измельченную зелень и выключите огонь.

  9. Достаньте из духовки фалафель и переложите в готовый соус.

Блюдо принято подавать с кунжутной пастой тахини и свежими листьями салата.

Вкусный фалафель

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