Домашний фалафель: 2 варианта вкусного блюда для ужина
Фaлaфeль – очень простое в приготовлении, но при этом – очень вкусное и сытное блюдо родом из восточных стран. Чтобы его удачно приготовить, вам достаточно будет всего несколько ингредиентов и около 1 часа вашего времени.
Редакция FoodOboz выбрала для вас 2 самых вкусных рецепта сытного фалафеля, который станет прекрасных вариантом обеда и ужина.
1. Классический фалафель
Ингредиенты:
Вода – 2 л
Нут – 500 г
Чеснок – 7 зуб.
Растительное масло – 400 мл
Лук – 1 шт.
Кунжут – 25 г
Петрушка – 50 г
Мята – 20 г
Паприка – 10 г
Тмин – 20 г
Молотый кориандр – 20 г
Сода пищевая – 10 г
Соль, перец – по вкусу
Способ приготовления:
Первым делом –хорошо промойте зерна нута, после – переложите в кастрюлю и залейте чистой водой комнатной температуры так, чтобы вода полностью покрыла нут и оставьте так на 8-10 часов.
По истечению времени слейте оставшуюся воду через дуршлаг или сито.
Возьмите большой противень, простелите бумажное полотенце в несколько слоев и выложите на него нут, чтобы он хорошо просох. Сверху также накройте бумажным полотенцем и отставьте на пару часов до полного высыхания.
Хорошо помойте зелень, почистите лук и чеснок, нарежьте их произвольно и все переложить в блендер.
Туда же добавьте нут, все специи и соду, тщательно перебейте до однородности.
Обязательно намочите руки и сформируйте из полученной смеси маленькие шарики.
Разогрейте хорошо фритюр, налейте масла и бросайте их туда по 2-4 шт., жарьте около 2-3 минут.
После – переложите на бумажные полотенца, чтобы весь лишний жир стек.
2. Фалафель из фасоли в томатном соусе
Ингредиенты:
фасоль –
125 г
мука – 4 ст. л.
соль – 1/4 ч. л.
карри – 1/4 ч. л.
петрушка зелень –
25 г
лук –
1 шт.
чеснок –
2 зуб.
вода –
110 мл
лимонный сок –
1 ст. л.
перец – по вкусу
Для соуса:
растительное масло –
2 ст. л.
лук –
1 шт.
морковь –
1 шт.
томатный сок –
300 мл
соль –
щепотка
карри – 1/2
ч. л.
кукурузный крахмал –
1 ч. л.
петрушка зелень –
1 ч. л.
Способ приготовления:
Отварите фасоль.
Зелень хорошо помойте, чеснок, лук и морковь также помойте и очистите.
В блендере перебейте луковицу, чеснок, фасоль и зелень, добавьте лимонный сок и воду.
В полученную смесь добавьте соль, карри, перец и тщательно перемешайте.
В самом конце добавьте муку, перемешайте и отправьте в холодильник на 30 минут.
Противень застелите пергаментом, руками сформируйте шарики и выложите на противень, отправьте в духовку на 30 минут при 170 С.
Соус: порежьте мелко лук, морковь натрите на крупной терке, переложите на раскаленную сковороду с растительным маслом и жарьте минут 5 на слабом огне, пока овощи не станут мягкими и золотистыми.
В стакане размешайте томатный сок и крахмал, добавьте в сковороду, поперчите, посолите, присыпьте карри, тщательно перемешайте, добавьте измельченную зелень и выключите огонь.
Достаньте из духовки фалафель и переложите в готовый соус.
Блюдо принято подавать с кунжутной пастой тахини и свежими листьями салата.
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