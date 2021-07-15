Домашний фалафель: 2 варианта вкусного блюда для ужина

Фaлaфeль – очень простое в приготовлении, но при этом – очень вкусное и сытное блюдо родом из восточных стран. Чтобы его удачно приготовить, вам достаточно будет всего несколько ингредиентов и около 1 часа вашего времени.

Редакция FoodOboz выбрала для вас 2 самых вкусных рецепта сытного фалафеля, который станет прекрасных вариантом обеда и ужина.

1. Классический фалафель

Ингредиенты:

Вода – 2 л

Нут – 500 г

Чеснок – 7 зуб.

Растительное масло – 400 мл

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Лук – 1 шт.

Кунжут – 25 г

Петрушка – 50 г

Мята – 20 г

Паприка – 10 г

Тмин – 20 г

Молотый кориандр – 20 г

Сода пищевая – 10 г

Соль, перец – по вкусу

Способ приготовления:

Первым делом –хорошо промойте зерна нута, после – переложите в кастрюлю и залейте чистой водой комнатной температуры так, чтобы вода полностью покрыла нут и оставьте так на 8-10 часов. По истечению времени слейте оставшуюся воду через дуршлаг или сито. Возьмите большой противень, простелите бумажное полотенце в несколько слоев и выложите на него нут, чтобы он хорошо просох. Сверху также накройте бумажным полотенцем и отставьте на пару часов до полного высыхания. Хорошо помойте зелень, почистите лук и чеснок, нарежьте их произвольно и все переложить в блендер. Туда же добавьте нут, все специи и соду, тщательно перебейте до однородности. Обязательно намочите руки и сформируйте из полученной смеси маленькие шарики. Разогрейте хорошо фритюр, налейте масла и бросайте их туда по 2-4 шт., жарьте около 2-3 минут. После – переложите на бумажные полотенца, чтобы весь лишний жир стек.

2. Фалафель из фасоли в томатном соусе

Ингредиенты:

фасоль – 125 г

мука – 4 ст. л.

соль – 1/4 ч. л.

карри – 1/4 ч. л.

петрушка зелень – 25 г

лук – 1 шт.

чеснок – 2 зуб.

вода – 110 мл

лимонный сок – 1 ст. л.

перец – по вкусу

Для соуса:

растительное масло – 2 ст. л.

лук – 1 шт.

морковь – 1 шт.

томатный сок – 300 мл

соль – щепотка

карри – 1/2 ч. л.

кукурузный крахмал – 1 ч. л.

петрушка зелень – 1 ч. л.

Способ приготовления:

Отварите фасоль. Зелень хорошо помойте, чеснок, лук и морковь также помойте и очистите. В блендере перебейте луковицу, чеснок, фасоль и зелень, добавьте лимонный сок и воду. В полученную смесь добавьте соль, карри, перец и тщательно перемешайте. В самом конце добавьте муку, перемешайте и отправьте в холодильник на 30 минут. Противень застелите пергаментом, руками сформируйте шарики и выложите на противень, отправьте в духовку на 30 минут при 170 С. Соус: порежьте мелко лук, морковь натрите на крупной терке, переложите на раскаленную сковороду с растительным маслом и жарьте минут 5 на слабом огне, пока овощи не станут мягкими и золотистыми. В стакане размешайте томатный сок и крахмал, добавьте в сковороду, поперчите, посолите, присыпьте карри, тщательно перемешайте, добавьте измельченную зелень и выключите огонь. Достаньте из духовки фалафель и переложите в готовый соус.

Блюдо принято подавать с кунжутной пастой тахини и свежими листьями салата.

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