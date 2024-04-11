Домашний форшмак: рецепт самой полезной и вкусной закуски из сельди

Ирина Мельниченко
FoodOboz
1 минута
333
Домашний форшмак: рецепт самой полезной и вкусной закуски из сельди

Форшмак – очень вкусная, легкая и при этом очень полезная закуска, основа которой – сельдь. Для более насыщенного вкуса кулинары советуют добавить в основу вареные яйца, лук обязательно и масло.

Домашний форшмак

Кулинар поделился в Instagram рецептом очень вкусного форшмака, который понравится всем.

Рецепт закуски
Видео дня

Ингредиенты:

  • Селедка – 1 шт. (соленая)
  • Лук – 1/2 шт.
  • Зеленое яблоко – 1/2 шт.
  • Яйцо – 1 шт.
  • Сливочное мягкое масло – 1 ст. л.
  • Сок лимона (если яблоко не сильно кислое)
  • Черный перец

Способ приготовления:

1. Почистите и мелко порежьте селедку.

Свежая соленая сельдь

2. Натрите вареное яйцо, лук и яблоко.

Приготовление форшмака

3. Смешайте все ингредиенты, добавьте сливочное масло, сок лимона и черный перец, все тщательно перемешайте.

Что добавить в форшмак для пикантности

Подавайте с гренками из ржаного хлеба, сверху можно присыпать зеленью и специями!

Готовый форшмак

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами:

Сейчас мы готовим

Все рецепты