Форшмак – очень вкусная, легкая и при этом очень полезная закуска, основа которой – сельдь. Для более насыщенного вкуса кулинары советуют добавить в основу вареные яйца, лук обязательно и масло.

Кулинар поделился в Instagram рецептом очень вкусного форшмака, который понравится всем.

Видео дня

Ингредиенты:

Селедка – 1 шт. (соленая)

Лук – 1/2 шт.

Зеленое яблоко – 1/2 шт.

Яйцо – 1 шт.

Сливочное мягкое масло – 1 ст. л.

Сок лимона (если яблоко не сильно кислое)

Черный перец

Способ приготовления:

1. Почистите и мелко порежьте селедку.

2. Натрите вареное яйцо, лук и яблоко.

3. Смешайте все ингредиенты, добавьте сливочное масло, сок лимона и черный перец, все тщательно перемешайте.

Подавайте с гренками из ржаного хлеба, сверху можно присыпать зеленью и специями!

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: