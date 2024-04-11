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Домашний форшмак: рецепт самой полезной и вкусной закуски из сельди
Форшмак – очень вкусная, легкая и при этом очень полезная закуска, основа которой – сельдь. Для более насыщенного вкуса кулинары советуют добавить в основу вареные яйца, лук обязательно и масло.
Кулинар поделился в Instagram рецептом очень вкусного форшмака, который понравится всем.
Ингредиенты:
- Селедка – 1 шт. (соленая)
- Лук – 1/2 шт.
- Зеленое яблоко – 1/2 шт.
- Яйцо – 1 шт.
- Сливочное мягкое масло – 1 ст. л.
- Сок лимона (если яблоко не сильно кислое)
- Черный перец
Способ приготовления:
1. Почистите и мелко порежьте селедку.
2. Натрите вареное яйцо, лук и яблоко.
3. Смешайте все ингредиенты, добавьте сливочное масло, сок лимона и черный перец, все тщательно перемешайте.
Подавайте с гренками из ржаного хлеба, сверху можно присыпать зеленью и специями!
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