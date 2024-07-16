Вместо цветных магазинных конфет с красителями и консервантами гораздо безопаснее будет приготовить домашний мармелад. Для него вам понадобится качественный сок из любых фруктов. Нужно дождаться полного застывания массы и можно угощаться.

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Идея приготовления полезного фруктового мармелада из сока опубликована на странице фудблогера Кристины с ником foodblog kristi в Instagram. Если сахара вам кажется слишком много – сверху можно не посыпать.

Ингредиенты:

фруктовый сок качественный – 210 г

желатин 30 г

сахар – 5-6 ст.л.

лимонный сок – 2 ст.л.

Способ приготовления:

1. В глубокую тарелку высыпать желатин.

2. Залить его ½ стакана сока.

3. Тщательно перемешать все и оставить примерно на 10 минут.

4. В небольшую кастрюлю влить оставшийся компот и добавить сахар и лимонный сок.

5. Все кропотливо перемешать, поставить на огонь и довести до кипения.

6. Плиту выключить и добавляем в компот желатин.

7. Тщательно перемешать все до полного растворения желатина.

8. Вылить будущий мармелад в силиконовые формы.

9. Охладить до комнатной температуры и поставить в холодильник до полного застывания мармелада.

10. Приблизительно через два часа достать мармелад из формочек. Мармелад готов. Его уже можно подавать на стол. При желании десерт можно посыпать сахаром. Благодаря этому домашний мармелад будет идентичный с магазинным.

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