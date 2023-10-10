Глинтвейн – это ароматный напиток, который способный согреть в холодное время года. Его очень легко приготовить в домашних условиях. В основе напитка: белое или красное вино и ароматные специи.

Фудблогер Оксана Черпак (cherpak_oksana) на своей странице в Instagram поделилась рецептом глинтвейна на белом вине.

Ингредиенты:

белое сухое вино – 0,75 л

мед – 2 ст. л.

зерна гвоздики – 10 зерен

корица – 2 палочки

душистый перец горошек – 5 шт

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перец черный горошек – 10 шт

апельсин – 1 шт

Способ приготовления:

1. Для начала нужно смешать в кастрюле все приправы и мед.

2. Апельсин порезать пополам, из одной половины выжать сок в кастрюлю, другую половину порезать на куски.

3. Залить все вином, поставить на огонь и варить 5-6 минут на слабом огне постоянно помешивая.

4. Затем выключить огонь и дать настояться напитку еще 5 минут под крышкой. Процедить.

5. Бокалы украсить сухофруктами, налить глинтвейн и наслаждаться. Приятного аппетита!

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