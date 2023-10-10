Домашний глинтвейн из белого вина за 10 минут: как правильно варить напиток
Глинтвейн – это ароматный напиток, который способный согреть в холодное время года. Его очень легко приготовить в домашних условиях. В основе напитка: белое или красное вино и ароматные специи.
Фудблогер Оксана Черпак (cherpak_oksana) на своей странице в Instagram поделилась рецептом глинтвейна на белом вине.
Ингредиенты:
- белое сухое вино – 0,75 л
- мед – 2 ст. л.
- зерна гвоздики – 10 зерен
- корица – 2 палочки
- душистый перец горошек – 5 шт
- перец черный горошек – 10 шт
- апельсин – 1 шт
Способ приготовления:
1. Для начала нужно смешать в кастрюле все приправы и мед.
2. Апельсин порезать пополам, из одной половины выжать сок в кастрюлю, другую половину порезать на куски.
3. Залить все вином, поставить на огонь и варить 5-6 минут на слабом огне постоянно помешивая.
4. Затем выключить огонь и дать настояться напитку еще 5 минут под крышкой. Процедить.
5. Бокалы украсить сухофруктами, налить глинтвейн и наслаждаться. Приятного аппетита!
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