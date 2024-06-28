Домашний кетчуп из помидоров можно приготовить даже без уксуса. При этом соус будет прекрасно храниться на зиму. Для этого его можно просто заморозить.

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Идея приготовления домашнего кетчупа, который можно замораживать, опубликована на странице фудблогера Елены Дяченко (olena diachenko) в Instagram. В составе много чеснока, лука, а также вяленые томаты.

Ингредиенты:

томаты – 500 г

вяленые томаты – 100 г

оливковое масло – 50 мл.

чеснок – 2 зубчика

лук репчатый – 1/2 шт.

соль и перец – по вкусу

Способ приготовления:

1. Сделать на томатах надрезы крест-накрест,

2. Залить кипятком.

3. Подождите несколько минут.

4. Слить воду, залить холодной.

5. Подождать, пока остынут и снять кожуру.

6. Добавить остальные ингредиенты и взбить в блендере.

7. Разлить по баночкам или контейнерам и хранить в холодильнике до 7 дней, в морозилке до 6 месяцев. Размораживать через холодильник – тогда вкусовые свойства не изменятся.

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