Домашний кетчуп из помидоров: как приготовить натуральный соус на зиму

Татьяна Козюк
FoodOboz
1 минута
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Домашний кетчуп из помидоров: как приготовить натуральный соус на зиму

Кетчуп из помидоров – один из самых любимых соусов. Его очень легко приготовить в домашних условиях – он натуральный и без консервантов. Для пикантности его следует дополнить ароматными специями, а для яркого вкуса – яблоками.

В одном из кулинарных блогов (greenhouse_mk) в Instagram был опубликован рецепт домашнего кетчупа из помидоров и яблок.

Рецепт томатного кетчупа на зиму

Ингредиенты:

  • томаты – 4 кг
  • лук – 0,5 кг
  • яблоки – 1 кг
  • сахар – 300-400 г
  • соль – 2 ст. л.
  • перец – 1 ч. л.
  • уксус – 100 г
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Способ приготовления:

1. Для начала помыть томаты, лук и яблоки. Нарезать ингредиенты на 4 части, переложить в кастрюлю, поставить на огонь и варить 1 час.

Помидоры для кетчупа

2. Получившуюся массу охладить, процедить и смолоть блендером.

3. Получившуюся массу перелить в кастрюлю и снова поставить на огонь. Варить 1 час.

Домашний томатный кетчуп с яблоками

4. Добавить сахар и соль. Варить еще 30 минут.

5. Добавить перец и уксус. Варить еще 5 минут.

Классический рецепт домашнего кетчупа

6. Горячий кетчуп разлить в стерильные банки и закатать крышками. Готово!

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