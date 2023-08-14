Кетчуп из помидоров – один из самых любимых соусов. Его очень легко приготовить в домашних условиях – он натуральный и без консервантов. Для пикантности его следует дополнить ароматными специями, а для яркого вкуса – яблоками.

В одном из кулинарных блогов (greenhouse_mk) в Instagram был опубликован рецепт домашнего кетчупа из помидоров и яблок.

Ингредиенты:

томаты – 4 кг

лук – 0,5 кг

яблоки – 1 кг

сахар – 300-400 г

соль – 2 ст. л.

перец – 1 ч. л.

уксус – 100 г

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Способ приготовления:

1. Для начала помыть томаты, лук и яблоки. Нарезать ингредиенты на 4 части, переложить в кастрюлю, поставить на огонь и варить 1 час.

2. Получившуюся массу охладить, процедить и смолоть блендером.

3. Получившуюся массу перелить в кастрюлю и снова поставить на огонь. Варить 1 час.

4. Добавить сахар и соль. Варить еще 30 минут.

5. Добавить перец и уксус. Варить еще 5 минут.

6. Горячий кетчуп разлить в стерильные банки и закатать крышками. Готово!

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