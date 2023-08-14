Домашний кетчуп из помидоров: как приготовить натуральный соус на зиму
Кетчуп из помидоров – один из самых любимых соусов. Его очень легко приготовить в домашних условиях – он натуральный и без консервантов. Для пикантности его следует дополнить ароматными специями, а для яркого вкуса – яблоками.
В одном из кулинарных блогов (greenhouse_mk) в Instagram был опубликован рецепт домашнего кетчупа из помидоров и яблок.
Ингредиенты:
- томаты – 4 кг
- лук – 0,5 кг
- яблоки – 1 кг
- сахар – 300-400 г
- соль – 2 ст. л.
- перец – 1 ч. л.
- уксус – 100 г
Способ приготовления:
1. Для начала помыть томаты, лук и яблоки. Нарезать ингредиенты на 4 части, переложить в кастрюлю, поставить на огонь и варить 1 час.
2. Получившуюся массу охладить, процедить и смолоть блендером.
3. Получившуюся массу перелить в кастрюлю и снова поставить на огонь. Варить 1 час.
4. Добавить сахар и соль. Варить еще 30 минут.
5. Добавить перец и уксус. Варить еще 5 минут.
6. Горячий кетчуп разлить в стерильные банки и закатать крышками. Готово!
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