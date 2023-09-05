Домашний кетчуп на зиму, который можно хранить в квартире: как приготовить вкусный соус

Екатерина Ягович
FoodOboz
2 минуты
1,6 т.
Домашний кетчуп на зиму, который можно хранить в квартире: как приготовить вкусный соус

Если у вас очень много консервации в подвале, а нужно еще приготовить кетчуп из домашних помидоров – можете не беспокоиться, ведь он прекрасно может храниться в квартирных условиях. Стоит правильно сделать такой соус. А для того, чтобы у вас точно все получилось, соблюдайте следующую технологию.

Идея приготовления домашнего вкусного кетчупа, который может отлично храниться в квартире, опубликована на странице фудблогера Юлии с ником juli_co.ok в Instagram.

Домашний кетчуп на зиму, который можно хранить в квартире: как приготовить вкусный соус

Ингредиенты:

  • 2 кг помидоров
  • 250 г яблок
  • 1 сладкий перец
  • 250 г лука
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  • половина острого перца
  • 5 зубчиков чеснока
  • 3/4 ст л соли/24 г/3 ч.л.
  • 1/4 ст.л корицы /1ч.л.
  • 150 г сахара
  • 60 г уксуса
  • 3/4 ч.л. паприки
  • 4 шт лаврового листа
  • 4 шт гвоздики

Способ приготовления:

Домашний кетчуп на зиму, который можно хранить в квартире: как приготовить вкусный соус

1. Овощи моем, очищаем и режем небольшими кусочками.

2. Ставим на огонь, доводим до кипения и готовим 1.5 часа.

Домашний кетчуп на зиму, который можно хранить в квартире: как приготовить вкусный соус

3. Периодически помешиваем.

4. Через полтора часа сбиваем все хорошо блендером, перетираем через сито.

Домашний кетчуп на зиму, который можно хранить в квартире: как приготовить вкусный соус

5. Готовое пюре отправляем в кастрюлю и добавляем все специи, кроме уксуса.

6. Постоянно помешивая, увариваем смесь 20-30 минут, ориентируемся на густоту.

Домашний кетчуп на зиму, который можно хранить в квартире: как приготовить вкусный соус

7. В конце добавляем уксус (если яблочный – можно добавить 75 г).

8. Перед тем, как разливать в стерилизованные банки, достаем гвоздику и лавровые листья.

Домашний кетчуп на зиму, который можно хранить в квартире: как приготовить вкусный соус

9. Даем остыть.

10. Хорошо хранится в квартире.

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