Если у вас очень много консервации в подвале, а нужно еще приготовить кетчуп из домашних помидоров – можете не беспокоиться, ведь он прекрасно может храниться в квартирных условиях. Стоит правильно сделать такой соус. А для того, чтобы у вас точно все получилось, соблюдайте следующую технологию.

Идея приготовления домашнего вкусного кетчупа, который может отлично храниться в квартире, опубликована на странице фудблогера Юлии с ником juli_co.ok в Instagram.

Ингредиенты:

2 кг помидоров

250 г яблок

1 сладкий перец

250 г лука

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половина острого перца

5 зубчиков чеснока

3/4 ст л соли/24 г/3 ч.л.

1/4 ст.л корицы /1ч.л.

150 г сахара

60 г уксуса

3/4 ч.л. паприки

4 шт лаврового листа

4 шт гвоздики

Способ приготовления:

1. Овощи моем, очищаем и режем небольшими кусочками.

2. Ставим на огонь, доводим до кипения и готовим 1.5 часа.

3. Периодически помешиваем.

4. Через полтора часа сбиваем все хорошо блендером, перетираем через сито.

5. Готовое пюре отправляем в кастрюлю и добавляем все специи, кроме уксуса.

6. Постоянно помешивая, увариваем смесь 20-30 минут, ориентируемся на густоту.

7. В конце добавляем уксус (если яблочный – можно добавить 75 г).

8. Перед тем, как разливать в стерилизованные банки, достаем гвоздику и лавровые листья.

9. Даем остыть.

10. Хорошо хранится в квартире.

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