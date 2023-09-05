Домашний кетчуп на зиму, который можно хранить в квартире: как приготовить вкусный соус
Если у вас очень много консервации в подвале, а нужно еще приготовить кетчуп из домашних помидоров – можете не беспокоиться, ведь он прекрасно может храниться в квартирных условиях. Стоит правильно сделать такой соус. А для того, чтобы у вас точно все получилось, соблюдайте следующую технологию.
Идея приготовления домашнего вкусного кетчупа, который может отлично храниться в квартире, опубликована на странице фудблогера Юлии с ником juli_co.ok в Instagram.
Ингредиенты:
- 2 кг помидоров
- 250 г яблок
- 1 сладкий перец
- 250 г лука
- половина острого перца
- 5 зубчиков чеснока
- 3/4 ст л соли/24 г/3 ч.л.
- 1/4 ст.л корицы /1ч.л.
- 150 г сахара
- 60 г уксуса
- 3/4 ч.л. паприки
- 4 шт лаврового листа
- 4 шт гвоздики
Способ приготовления:
1. Овощи моем, очищаем и режем небольшими кусочками.
2. Ставим на огонь, доводим до кипения и готовим 1.5 часа.
3. Периодически помешиваем.
4. Через полтора часа сбиваем все хорошо блендером, перетираем через сито.
5. Готовое пюре отправляем в кастрюлю и добавляем все специи, кроме уксуса.
6. Постоянно помешивая, увариваем смесь 20-30 минут, ориентируемся на густоту.
7. В конце добавляем уксус (если яблочный – можно добавить 75 г).
8. Перед тем, как разливать в стерилизованные банки, достаем гвоздику и лавровые листья.
9. Даем остыть.
10. Хорошо хранится в квартире.
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