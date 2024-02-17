Даже из обычного йогурта можно сделать настоящий крем-сыр. Он получится очень нежным и в меру густым. К тому же все ингредиенты натуральные и бюджетные.

Идея приготовления домашнего крем-сыра из йогурта опубликована на странице фудблогера Ирины Харчишиной (irriana_redko) в Instagram. Вам понадобится всего 4 компонента.

Ингредиенты:

сметана 20% – 350 г

йогурт 8% – 350 г

лимонный сок – 1/2 лимона

соль – 1/2 ч.л.

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Способ приготовления:

1. В сосуде соединить сметану, йогурт, лимонный сок и соль.

2. Отлично перемешать.

3. В кастрюлю поставить дуршлаг.

4. Положить марлю.

5. Вылить сливочно-йогуртовую смесь.

6. Накрыть и поставить сверху груз.

7. Поставить в холодильник на 6-8 часов.

8. Сливочный сыр готов – можно готовить свои любимые брускеты и не только.

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