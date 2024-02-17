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Домашний крем-сыр из йогурта: понадобится всего 4 ингредиента
Даже из обычного йогурта можно сделать настоящий крем-сыр. Он получится очень нежным и в меру густым. К тому же все ингредиенты натуральные и бюджетные.
Идея приготовления домашнего крем-сыра из йогурта опубликована на странице фудблогера Ирины Харчишиной (irriana_redko) в Instagram. Вам понадобится всего 4 компонента.
Ингредиенты:
- сметана 20% – 350 г
- йогурт 8% – 350 г
- лимонный сок – 1/2 лимона
- соль – 1/2 ч.л.
Способ приготовления:
1. В сосуде соединить сметану, йогурт, лимонный сок и соль.
2. Отлично перемешать.
3. В кастрюлю поставить дуршлаг.
4. Положить марлю.
5. Вылить сливочно-йогуртовую смесь.
6. Накрыть и поставить сверху груз.
7. Поставить в холодильник на 6-8 часов.
8. Сливочный сыр готов – можно готовить свои любимые брускеты и не только.
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