Домашний крем-сыр из сметаны: можно есть уже на следующий день
Домашний крем-сыр можно использовать для приготовления различных бутербродов, запеканок и салатов. Сделать такой продукт собственноручно будет гораздо полезнее, чем покупать в магазине. К тому же, бюджетнее.
Идея приготовления домашнего крем-сыра из сметаны опубликована на странице фудблогера Марины Фроловой (marina frolova) в Instagram. Рецепт очень простой.
Ингредиенты:
- сметана-20% – 350 г
- сметана 15% – 350 г
- лимонный сок – 1 ч.л.
- соль – 0,5 ч.л.
Способ приготовления:
1. В глубокую миску выкладываем сметану.
2. Добавить лимонный сок.
3. Засыпать соль.
4. Всё хорошо перемешать.
5. На пустую и сухую емкость поставить дуршлаг.
6. Уложить плотную марлю.
7. Выложить на нее сливочную массу, завязать.
8. Поставить сверху груз.
9. Отправить в сутки в холодильник.
10. После того, как сутки прошли, можно употреблять сыр.
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