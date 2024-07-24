Домашний крем-сыр можно использовать для приготовления различных бутербродов, запеканок и салатов. Сделать такой продукт собственноручно будет гораздо полезнее, чем покупать в магазине. К тому же, бюджетнее.

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Идея приготовления домашнего крем-сыра из сметаны опубликована на странице фудблогера Марины Фроловой (marina frolova) в Instagram. Рецепт очень простой.

Ингредиенты:

сметана-20% – 350 г

сметана 15% – 350 г

лимонный сок – 1 ч.л.

соль – 0,5 ч.л.

Способ приготовления:

1. В глубокую миску выкладываем сметану.

2. Добавить лимонный сок.

3. Засыпать соль.

4. Всё хорошо перемешать.

5. На пустую и сухую емкость поставить дуршлаг.

6. Уложить плотную марлю.

7. Выложить на нее сливочную массу, завязать.

8. Поставить сверху груз.

9. Отправить в сутки в холодильник.

10. После того, как сутки прошли, можно употреблять сыр.

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