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Домашний майонез без яиц: готовится на молоке
Густой, нежный и главное – полезный майонез можно приготовить в домашних условиях. Традиционно его готовят из сырых или вареных яиц, на молоке, с горчицей, растительным маслом и даже авокадо. Процесс приготовления занимает всего несколько минут.
Фудблогер Ольга с ником podomashnemutut на своей странице в Instagram поделилась рецептом домашнего майонеза на молоке.
Ингредиенты:
- молоко – 100 мл
- подсолнечное масло – 200мл
- соль – 1 ч. л.
- сахар – 1 ч. л.
- горчица острая – 1 ч. л.
- лимонный сок – 2 ст. л.
Способ приготовления:
1. В чаше блендера смешать масло и молоко. Взбивать погружным блендером в течение 5 минут. Масса должна стать густой.
2. К полученной массе добавить соль, сахар, горчицу и лимонный сок. Взбивать еще 3-4 минуты.
3. Готовый майонез переложить в контейнер и хранить в холодильнике.
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