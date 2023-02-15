Густой, нежный и главное – полезный майонез можно приготовить в домашних условиях. Традиционно его готовят из сырых или вареных яиц, на молоке, с горчицей, растительным маслом и даже авокадо. Процесс приготовления занимает всего несколько минут.

Фудблогер Ольга с ником podomashnemutut на своей странице в Instagram поделилась рецептом домашнего майонеза на молоке.

Ингредиенты:

молоко – 100 мл

подсолнечное масло – 200мл

соль – 1 ч. л.

сахар – 1 ч. л.

горчица острая – 1 ч. л.

лимонный сок – 2 ст. л.

Видео дня

Способ приготовления:

1. В чаше блендера смешать масло и молоко. Взбивать погружным блендером в течение 5 минут. Масса должна стать густой.

2. К полученной массе добавить соль, сахар, горчицу и лимонный сок. Взбивать еще 3-4 минуты.

3. Готовый майонез переложить в контейнер и хранить в холодильнике.

Также на OBOZREVATEL вы можете ознакомиться с рецептами: