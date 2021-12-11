Домашний майонез на все случаи жизни: 3 супербыстрые идеи

На каждом праздничном столе есть блюда с майонезом. Поэтому его всегда покупают в большом количестве, ведь такая заправка отлично подходит ко многим продуктам. Но гораздо более полезно будет приготовить такой соус в домашних условиях.

Три универсальные идеи приготовления домашнего майонеза опубликованы на странице yammy_recepts в Instagram.

Первый рецепт ⠀

Ингредиенты:

яйца – 1 шт

масло рафинированное – 250 мл

сахар – 1 ч.л

соль – 1 ч.л

лимонный сок – 1 ст.л

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Способ приготовления:

1. Все ингредиенты поместить в баночку 0,5 л.

2. Взбивать погружным блендером так, чтобы желток был на дне.

3. Иногда приподнимая блендер взбивать 2-3 минуты.

Для того чтобы получиться провансаль – добавить 1 ч.л горчицы.

Для тартара – чеснок и мелко нарезанный соленый огурец.

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Второй рецепт

Ингредиенты:

яйцо – 1 целое

желток – 1 шт

горчица – 1 ст.л

подсолнечное масло рафинированное – 340-400 г

сок половины лимона

вода – 2 ст.л.

Технология приготовления такая же, как в первом рецепте

Третий рецепт

Ингредиенты:

молоко – 150 г

рафинированное масло – 150 г

горчица – 1 ч.л

сок лимона – 1-2 ст.л.

соль

Способ приготовления:

1. Масло и молоко взбивать блендером 3-4 минуты.

2. В середине нпроцесса положить горчицу и соль.

3. Когда масса станет белой, похожа на не очень густую сметану, влить ,не прекращая взбивать, сок лимона. Масса очень быстро густеет.

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