Домашний майонез на все случаи жизни: 3 супербыстрые идеи

Екатерина Ягович
Екатерина Ягович
FoodOboz
1,4 т.
Домашний майонез на все случаи жизни: 3 супербыстрые идеи

На каждом праздничном столе есть блюда с майонезом. Поэтому его всегда покупают в большом количестве, ведь такая заправка отлично подходит ко многим продуктам. Но гораздо более полезно будет приготовить такой соус в домашних условиях.

Три универсальные идеи приготовления домашнего майонеза опубликованы на странице yammy_recepts в Instagram.

3 идеи приготовления домашнего майонеза

Первый рецепт ⠀

Ингредиенты:

  • яйца – 1 шт

  • масло рафинированное – 250 мл

  • сахар – 1 ч.л

  • соль – 1 ч.л

  • лимонный сок – 1 ст.л

Видео дня
Приготовление майонеза с лимоном и яйцом.

Способ приготовления:

1. Все ингредиенты поместить в баночку 0,5 л.

2. Взбивать погружным блендером так, чтобы желток был на дне.

3. Иногда приподнимая блендер взбивать 2-3 минуты.

Для того чтобы получиться провансаль – добавить 1 ч.л горчицы.

Для тартара – чеснок и мелко нарезанный соленый огурец.

Приготовление майонеза с молоком

Второй рецепт

Ингредиенты:

  • яйцо – 1 целое

  • желток – 1 шт

  • горчица – 1 ст.л

  • подсолнечное масло рафинированное – 340-400 г

  • сок половины лимона

  • вода – 2 ст.л.

Технология приготовления такая же, как в первом рецепте

Третий рецепт

Ингредиенты:

  • молоко – 150 г

  • рафинированное масло – 150 г

  • горчица – 1 ч.л

  • сок лимона – 1-2 ст.л.

  • соль

Готовый домашний майонез

Способ приготовления:

1. Масло и молоко взбивать блендером 3-4 минуты.

2. В середине нпроцесса положить горчицу и соль.

3. Когда масса станет белой, похожа на не очень густую сметану, влить ,не прекращая взбивать, сок лимона. Масса очень быстро густеет.

Также на OBOZREVATEL вы можете ознакомиться с рецептами:

.

Сейчас мы готовим

Все рецепты