Домашний майонез на все случаи жизни: 3 супербыстрые идеи
На каждом праздничном столе есть блюда с майонезом. Поэтому его всегда покупают в большом количестве, ведь такая заправка отлично подходит ко многим продуктам. Но гораздо более полезно будет приготовить такой соус в домашних условиях.
Три универсальные идеи приготовления домашнего майонеза опубликованы на странице yammy_recepts в Instagram.
Первый рецепт ⠀
Ингредиенты:
яйца – 1 шт
масло рафинированное – 250 мл
сахар – 1 ч.л
соль – 1 ч.л
лимонный сок – 1 ст.л
Способ приготовления:
1. Все ингредиенты поместить в баночку 0,5 л.
2. Взбивать погружным блендером так, чтобы желток был на дне.
3. Иногда приподнимая блендер взбивать 2-3 минуты.
Для того чтобы получиться провансаль – добавить 1 ч.л горчицы.
Для тартара – чеснок и мелко нарезанный соленый огурец.
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Второй рецепт
Ингредиенты:
яйцо – 1 целое
желток – 1 шт
горчица – 1 ст.л
подсолнечное масло рафинированное – 340-400 г
сок половины лимона
вода – 2 ст.л.
Технология приготовления такая же, как в первом рецепте
Третий рецепт
Ингредиенты:
молоко – 150 г
рафинированное масло – 150 г
горчица – 1 ч.л
сок лимона – 1-2 ст.л.
соль
Способ приготовления:
1. Масло и молоко взбивать блендером 3-4 минуты.
2. В середине нпроцесса положить горчицу и соль.
3. Когда масса станет белой, похожа на не очень густую сметану, влить ,не прекращая взбивать, сок лимона. Масса очень быстро густеет.
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