Домашний майонез за 1 минуту: готовится элементарно

Ирина Мельниченко
FoodOboz
1 минута
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Домашний майонез за 1 минуту: готовится элементарно

Домашний майонез – отличная альтернатива магазинному соусу. Стоит отметить, что готовить майонез можно как из сырых яиц, так и без них. 

Безопасный домашний майонез

Кулинар Юлия поделилась в Instagram рецептом вкусного и безопасного домашнего майонеза, который готовится за 1 минуту. 

Рецепт майонеза
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Ингредиенты: 

  • масло растительное – 180 мл
  • яйцо свежее – 1 шт.
  • уксус – 1 ч. л. 
  • соль – 1/2 ч. л. 
  • перец – щепотка
  • сахар – 1 ч. л. 
  • горчица – 1 ч. л.

Способ приготовления: 

1. В посуду (в банку, чашу блендера) налейте растительное масло, добавьте сахар, соль, перец, горчицу, уксус и яйцо, перебейте погружным блендером. 

Приготовление майонеза

2. Готовый майонез поставьте в холодильник.

Срок хранения майонеза в холодильнике 4-5 дней!

Готовый майонез

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