Домашний майонез – отличная альтернатива магазинному соусу. Стоит отметить, что готовить майонез можно как из сырых яиц, так и без них.

Кулинар Юлия поделилась в Instagram рецептом вкусного и безопасного домашнего майонеза, который готовится за 1 минуту.

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Ингредиенты:

масло растительное – 180 мл

яйцо свежее – 1 шт.

уксус – 1 ч. л.

соль – 1/2 ч. л.

перец – щепотка

сахар – 1 ч. л.

горчица – 1 ч. л.

Способ приготовления:

1. В посуду (в банку, чашу блендера) налейте растительное масло, добавьте сахар, соль, перец, горчицу, уксус и яйцо, перебейте погружным блендером.

2. Готовый майонез поставьте в холодильник.

Срок хранения майонеза в холодильнике 4-5 дней!

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