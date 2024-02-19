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Домашний майонез за 1 минуту: готовится элементарно
Домашний майонез – отличная альтернатива магазинному соусу. Стоит отметить, что готовить майонез можно как из сырых яиц, так и без них.
Кулинар Юлия поделилась в Instagram рецептом вкусного и безопасного домашнего майонеза, который готовится за 1 минуту.
Ингредиенты:
- масло растительное – 180 мл
- яйцо свежее – 1 шт.
- уксус – 1 ч. л.
- соль – 1/2 ч. л.
- перец – щепотка
- сахар – 1 ч. л.
- горчица – 1 ч. л.
Способ приготовления:
1. В посуду (в банку, чашу блендера) налейте растительное масло, добавьте сахар, соль, перец, горчицу, уксус и яйцо, перебейте погружным блендером.
2. Готовый майонез поставьте в холодильник.
Срок хранения майонеза в холодильнике 4-5 дней!
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