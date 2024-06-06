Мимо разнообразных цветных сладостей в магазинах детям всегда достаточно тяжело пройти. Но в таком варианте конфет много химии и искусственных красителей. Поэтому гораздо лучшим вариантом будет приготовить такие сладости в домашних условиях.

Идея приготовления полезного домашнего мармелада опубликована на странице фудблогера Анны Коваль (anna koval) в Instgaram. Вам понадобится всего 2 ингредиента.

Ингредиенты:

сок без сахара – 200 мл.

агар-агар – 1 ч.л.

Способ приготовления:

1. Смешать сок с агар-агаром.

2. Дать постоять 10 минут.

3. Поставить на огонь.

4. Постоянно помешивая, едва довести до кипения.

5. Снять и сразу разлить по формочкам. Очень удобно это делать с помощью шприца.

6. Поставить в холодильник на 10–15 минут.

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