Домашний медовик со сметанным кремом: нежный вкус, покоряющий сердца

Виктория Жмайло
FoodOboz
2 минуты
444
Домашний медовик со сметанным кремом: нежный вкус, покоряющий сердца

Домашний медовик со сметанным кремом – это исключительно простой, быстрый и в то же время очень вкусный десерт. В основе – тонкие лепешки с медовым ароматом, в сочетании с воздушным кремом, благодаря которому он становится легким и нежным. 

Домашний медовик со сметанным кремом: нежный вкус, покоряющий сердца

В одном из кулинарных блогов ( @smachni_receptu_blogeriv ) в Instagram был опубликован рецепт домашнего медовника со сметанным кремом.

Домашний медовик со сметанным кремом: нежный вкус, покоряющий сердца
Видео дня

Ингредиенты:

  • 100 г меда
  • 120 г. сахара
  • 120 г. сливочного масла
  • 1 яйцо
  • Сода 1 ч. л
  • 380 г. муки

Способ приготовления:

1. Смешайте сливочное масло и мед, прогрейте в микроволновке до жидкого состояния.

2. Взбейте яйцо с сахаром, добавьте масло с медом и перемешайте.

Домашний медовик со сметанным кремом: нежный вкус, покоряющий сердца

3. Смешайте муку с содой, добавьте в основную массу и перемешайте.

Домашний медовик со сметанным кремом: нежный вкус, покоряющий сердца

4. Разделите тесто на 8-9 частей, оберните каждую частицу в пищевую пленку. Отправьте в холодильник на 1,5-2 часа.

5. Каждый корж посыпайте мукой и раскатайте круг диаметром 18 см.

Домашний медовик со сметанным кремом: нежный вкус, покоряющий сердца

6. Корж проколите вилкой и выпекайте при 180 градусах до золотистого цвета.

Ингредиенты для крема:

  • Сметана 900 мл.
  • Сахарная пудра 130 г.

Способ приготовления:

1. Взбейте сметану с сахарной пудрой до загустения так, чтобы, когда вы провели венчиком по крему, он очень медленно стекал.

Домашний медовик со сметанным кремом: нежный вкус, покоряющий сердца

2. Соберите медовик. Выложите лепешку на тарелку для торта, смажьте сливочным кремом, сверху – другой лепешку, и так далее. Хорошо обмажьте края торта.

Домашний медовик со сметанным кремом: нежный вкус, покоряющий сердца

3. Сделайте крошку для украшения торта. На пергамент выложите обрезки из лепешек, сверху накройте вторым куском пергамента, измельчите, раскачивая скалкой.

Домашний медовик со сметанным кремом: нежный вкус, покоряющий сердца

4. Обсыпьте его крошкой со всех сторон. Ставьте в холодильник, минимум на 15 часов, а лучше – на ночь, чтобы хорошо пропитался.

Домашний медовик со сметанным кремом: нежный вкус, покоряющий сердца

Также на OBOZREVATEL вы можете ознакомиться с рецептами:

Сейчас мы готовим

Все рецепты