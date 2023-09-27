Домашний медовик со сметанным кремом – это исключительно простой, быстрый и в то же время очень вкусный десерт. В основе – тонкие лепешки с медовым ароматом, в сочетании с воздушным кремом, благодаря которому он становится легким и нежным.

В одном из кулинарных блогов ( @smachni_receptu_blogeriv ) в Instagram был опубликован рецепт домашнего медовника со сметанным кремом.

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Ингредиенты:

100 г меда

120 г. сахара

120 г. сливочного масла

1 яйцо

Сода 1 ч. л

380 г. муки

Способ приготовления:

1. Смешайте сливочное масло и мед, прогрейте в микроволновке до жидкого состояния.

2. Взбейте яйцо с сахаром, добавьте масло с медом и перемешайте.

3. Смешайте муку с содой, добавьте в основную массу и перемешайте.

4. Разделите тесто на 8-9 частей, оберните каждую частицу в пищевую пленку. Отправьте в холодильник на 1,5-2 часа.

5. Каждый корж посыпайте мукой и раскатайте круг диаметром 18 см.

6. Корж проколите вилкой и выпекайте при 180 градусах до золотистого цвета.

Ингредиенты для крема:

Сметана 900 мл.

Сахарная пудра 130 г.

Способ приготовления:

1. Взбейте сметану с сахарной пудрой до загустения так, чтобы, когда вы провели венчиком по крему, он очень медленно стекал.

2. Соберите медовик. Выложите лепешку на тарелку для торта, смажьте сливочным кремом, сверху – другой лепешку, и так далее. Хорошо обмажьте края торта.

3. Сделайте крошку для украшения торта. На пергамент выложите обрезки из лепешек, сверху накройте вторым куском пергамента, измельчите, раскачивая скалкой.

4. Обсыпьте его крошкой со всех сторон. Ставьте в холодильник, минимум на 15 часов, а лучше – на ночь, чтобы хорошо пропитался.

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