Домашний "Наполеон" за 30 минут: как приготовить торт из печенья "Ушки"

Татьяна Козюк
FoodOboz
2 минуты
876
Домашний 'Наполеон' за 30 минут: как приготовить торт из печенья 'Ушки'

Домашний торт "Наполеон" можно приготовить без выпечки в духовке. В таком случае вместо слоеного теста нужно использовать обычное печенье. К тому же десерт вкусно дополнить начинкой: вишнями, клубникой, черникой и даже яблоками.

Фудблогер Маричка Репецкая (marichka_repetska) на своей странице в Instagram поделилась рецептом домашнего торта "Наполеон", который вы приготовите из печенья "Ушки" без выпекания и всего за 30 минут.

Рецепт торта ''Наполеон'' из ''Ушек''

Ингредиенты:

  • печенье "Ушки" – 400 г
Видео дня
  • яйца – 2 шт
  • сахар – 80 г
  • молоко – 300 г
  • сметана – 300 г
  • сливочное масло – 50 г
  • крахмал – 2 ст. л.
  • ванильный сахар – 1 ч. л.

Способ приготовления:

1. Для начала приготовить заварной крем. Для этого к яйцам добавить сахар, молоко, сметану, ванильный сахар, крахмал. Все перемешать и поставить на огонь.

''Наполеон'' из печенья ''Ушки''

2. Постоянно помешивая, довести до кипения. Как только начнут появляться пузыри – снять крем с плиты. Добавить к нему сливочное масло и перемешать. Оставить, чтобы крем охладел.

3. Для декора нужно отложить 30 г печенья. К остальному добавить половину крема, перемешать и оставить настояться на 10 минут.

Чем заменить слоеное тесто в торте

4. Формирование торта: для этого нужно выложить поочередно в форму печенье и крем. Сверху посыпать торт крошкой из печенья. Готовый десерт оставить в холодильнике на ночь. Приятного аппетита!

Домашний торт ''Наполеон'' без выпечки

Также на OBOZREVATEL вы можете ознакомиться с рецептами:

Сейчас мы готовим

Все рецепты