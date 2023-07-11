Домашний торт "Наполеон" можно приготовить без выпечки в духовке. В таком случае вместо слоеного теста нужно использовать обычное печенье. К тому же десерт вкусно дополнить начинкой: вишнями, клубникой, черникой и даже яблоками.

Фудблогер Маричка Репецкая (marichka_repetska) на своей странице в Instagram поделилась рецептом домашнего торта "Наполеон", который вы приготовите из печенья "Ушки" без выпекания и всего за 30 минут.

Ингредиенты:

печенье "Ушки" – 400 г

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яйца – 2 шт

сахар – 80 г

молоко – 300 г

сметана – 300 г

сливочное масло – 50 г

крахмал – 2 ст. л.

ванильный сахар – 1 ч. л.

Способ приготовления:

1. Для начала приготовить заварной крем. Для этого к яйцам добавить сахар, молоко, сметану, ванильный сахар, крахмал. Все перемешать и поставить на огонь.

2. Постоянно помешивая, довести до кипения. Как только начнут появляться пузыри – снять крем с плиты. Добавить к нему сливочное масло и перемешать. Оставить, чтобы крем охладел.

3. Для декора нужно отложить 30 г печенья. К остальному добавить половину крема, перемешать и оставить настояться на 10 минут.

4. Формирование торта: для этого нужно выложить поочередно в форму печенье и крем. Сверху посыпать торт крошкой из печенья. Готовый десерт оставить в холодильнике на ночь. Приятного аппетита!

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