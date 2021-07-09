Домашний освежающий лимонад и чай по рецепту Татьяны Литвиновой
Летом, особенно в очень жаркие дни, каждому человеку обязательно нужно пить много воды, чтобы во-первых – чтобы чувствовать себя бодро и хорошо, во-вторых – чтобы ваш организм не испытывал стресс от высоких температур. Можно благодаря сезонным ягодам и фруктам сделать охлаждающие, вкусные напитки дома, которые помогут легче переносить жару, среди которых – домашний квас, безалкогольный мохито, ягодные и цитрусовые лимонады и ледяные чаи.
Судья "МастеШеф", кулинарный эксперт Татьяна Литвинова поделилась на своем YouTube-канале 2 рецептами вкуснейших летних напитков, которые здорово уталяют жажду, быстро взбодрят и их очень хорошо пьют дети. (чтобы посмотреть видео, доскрольте страницу до конца)
1. Холодный чай
Ингредиенты:
вода – 1 л
хороший зеленый чай – 2 ст. л.
мед – ст. л.
мята – 1 веточка
лимон – 1 шт.
нектарин, персик – 1 шт.
вода – 200 г
лед – 20 кубиков
Способ приготовления:
Хорошо вскипятите воду, залейте чай, накройте обязательно заварник крышкой и дайте настояться.
Выдавите сок 1 лимона в кувшин, добавьте 200 грамм воды комнатной температуры, мед и измельченную мяту, все тщательно перемешайте и туда же залейте остывший зеленый чай.
Перед подачей обязательно добавьте лед и порезанный персик или нектарин, они придадут еще большее насыщенного и приятного вкуса напитку.
2. Домашний лимонад
Ингредиенты:
вода – 1 -2 л
базилик любой – зеленый или фиолетовый – 3-4 веточки
мед – 1 ст. л.
лимон – 1 шт.
Способ приготовления:
Заварите крутой кипяток, возьмите 150 г и им залейте базилик, дайте настояться около 10-15 минут.
Туда добавьте еще 500 мл воды комнатной температуры, выдавите сок 1 лимона, добавьте мед и лед, все тщательно перемешайте.
Перед подачей еще добавьте кусочки лимона.
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