Домашний освежающий лимонад и чай по рецепту Татьяны Литвиновой

Летом, особенно в очень жаркие дни, каждому человеку обязательно нужно пить много воды, чтобы во-первых – чтобы чувствовать себя бодро и хорошо, во-вторых – чтобы ваш организм не испытывал стресс от высоких температур. Можно благодаря сезонным ягодам и фруктам сделать охлаждающие, вкусные напитки дома, которые помогут легче переносить жару, среди которых – домашний квас, безалкогольный мохито, ягодные и цитрусовые лимонады и ледяные чаи.

Судья "МастеШеф", кулинарный эксперт Татьяна Литвинова поделилась на своем YouTube-канале 2 рецептами вкуснейших летних напитков, которые здорово уталяют жажду, быстро взбодрят и их очень хорошо пьют дети. (чтобы посмотреть видео, доскрольте страницу до конца)

1. Холодный чай

Видео дня

Ингредиенты:

вода – 1 л

хороший зеленый чай – 2 ст. л.

мед – ст. л.

мята – 1 веточка

лимон – 1 шт.

нектарин, персик – 1 шт.

вода – 200 г

лед – 20 кубиков

Способ приготовления:

Хорошо вскипятите воду, залейте чай, накройте обязательно заварник крышкой и дайте настояться. Выдавите сок 1 лимона в кувшин, добавьте 200 грамм воды комнатной температуры, мед и измельченную мяту, все тщательно перемешайте и туда же залейте остывший зеленый чай.

Перед подачей обязательно добавьте лед и порезанный персик или нектарин, они придадут еще большее насыщенного и приятного вкуса напитку.

2. Домашний лимонад

Ингредиенты:

вода – 1 -2 л

базилик любой – зеленый или фиолетовый – 3-4 веточки

мед – 1 ст. л.

лимон – 1 шт.

Способ приготовления:

Заварите крутой кипяток, возьмите 150 г и им залейте базилик, дайте настояться около 10-15 минут. Туда добавьте еще 500 мл воды комнатной температуры, выдавите сок 1 лимона, добавьте мед и лед, все тщательно перемешайте.

Перед подачей еще добавьте кусочки лимона.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, как вкусно и правильно приготовить лечо на зиму с баклажанами, огурцами и кабачками.

Как приготовить густое домашнее черничное варенье с малиной, а также, как сделать черничный джем.