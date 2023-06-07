Домашний освежающий мохито за 10 минут: делимся самым простым рецептом летнего напитка

Ирина Мельниченко
FoodOboz
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Домашний освежающий мохито за 10 минут: делимся самым простым рецептом летнего напитка

Один из самых популярных летних напитков – мохито, как алкогольный, так и без. Готовится напиток элементарно, достаточно всего лишь порезать цитрусовые, мяту, добавить воду или спрайт и лед. Стоит отметить, что в напиток можно добавлять клубнику или другие ягоды, фрукты по желанию. 

Клубничный мохито

Кулинар Юлия поделилась в Instagram рецептом освежающего мохито, с лаймом, апельсином, мятой, который готовится 10 минут. 

Рецепт мохито
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Ингредиенты:

  • спрайт
  • лайм
  • лимон
  • апельсин
  • мята
  • лед

Способ приготовления:

1. Порежьте лайм, лимон, мяту. Для лучшего вкуса и аромата можно немного перетереть это все.

Лайм для напитка

2. Переложите в стакана, добавьте лед, залейте охлажденным спрайтом, добавьте апельсин. 

Готовый мохито 

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