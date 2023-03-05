Домашний пирог медовик: рецепт самой простой домашней выпечки

Татьяна Козюк
FoodOboz
1 минута
1,7 т.
Домашний пирог медовик: рецепт самой простой домашней выпечки

Медовый пирог – это вкусный и очень простой в приготовлении пирог к чаю. Готовится он из доступных ингредиентов, которые нужно просто смешать между собой. Медовик получается очень мягким и имеет выраженный медовый вкус.

Фудблогер Лилия Цвит на своем канале (Лилия Цвит) в YouTube поделилась рецептом пирога медовика на кефире, который можно дополнить любимыми сухофруктами.

Как приготовить пирог медовик на кефире

Ингредиенты:

  • яйца – 2 шт
  • сахар – 50 г
  • мед – 120 г
  • кефир – 120 мл
  • сода – 1 ч. л.
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  • мука – 200 г
  • изюм – 70 г

Способ приготовления:

1. Взбить миксером яйца с сахаром до пышной светлой массы.

Медовое тесто для пирога

2. Добавить мед и продолжить взбивать.

3. Добавить кефир и соду. Снова все перемешать.

Старинный медовый пирог

4. Добавить муку, корицу и изюм. Перемешать до однородности. Тесто получается достаточно редким.

Пирог медовик на кефире

5. Вылить тесто в форму, застеленную пергаментом и смазанную маслом. Выпекать при температуре 170 градусов 40 минут.

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