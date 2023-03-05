Домашний пирог медовик: рецепт самой простой домашней выпечки
Медовый пирог – это вкусный и очень простой в приготовлении пирог к чаю. Готовится он из доступных ингредиентов, которые нужно просто смешать между собой. Медовик получается очень мягким и имеет выраженный медовый вкус.
Фудблогер Лилия Цвит на своем канале (Лилия Цвит) в YouTube поделилась рецептом пирога медовика на кефире, который можно дополнить любимыми сухофруктами.
Ингредиенты:
- яйца – 2 шт
- сахар – 50 г
- мед – 120 г
- кефир – 120 мл
- сода – 1 ч. л.
- мука – 200 г
- изюм – 70 г
Способ приготовления:
1. Взбить миксером яйца с сахаром до пышной светлой массы.
2. Добавить мед и продолжить взбивать.
3. Добавить кефир и соду. Снова все перемешать.
4. Добавить муку, корицу и изюм. Перемешать до однородности. Тесто получается достаточно редким.
5. Вылить тесто в форму, застеленную пергаментом и смазанную маслом. Выпекать при температуре 170 градусов 40 минут.
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