Домашний пирог с черникой: ароматная выпечка к чаю
Пирог – это самая простая домашняя выпечка к чаю. Готовить его можно из разного теста, дополняя любой начинкой: вишнями, клубникой, черникой, яблоками, творогом и даже вареньем.
Фудблогер Елена Кудрявцева (maslom_wgoru) на своей странице в Instagram поделилась рецептом пирога с черникой к чаю.
Ингредиенты:
- мука – 180 г
- овсянка быстрого приготовления – 120 г
- сахар – 100 г
- грецкие орехи – 100 г
- разрыхлитель – 1\2 ч. л.
- соль – 1\4 ч. л.
- сливочное масло – 120 г
- черника – 2 ст
- сахарный песок – 1 ст. л.
- кукурузный крахмал – 1 ст. л.
Способ приготовления:
1. В небольшой миске смешать чернику с сахаром и кукурузным крахмалом.
2. Отдельно смешать муку, овсянку, сахар, разрыхлитель, соль и орехи. Тщательно перемешать все.
3. Добавить к сухим ингредиентам размягченное масло и перетереть до состояния крошки.
4. Форму смазать растительным маслом. Выложить 2\3 части овсяной массы, затем выложить чернику и посыпать все сверху остатками овсяной смеси.
5. Выпекать при температуре 180 градусов 30-35 минут. Готово!
Также на OBOZREVATEL вы можете ознакомиться с рецептами: