Домашний пирог с черникой: ароматная выпечка к чаю

Татьяна Козюк
FoodOboz
1 минута
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Домашний пирог с черникой: ароматная выпечка к чаю

Пирог – это самая простая домашняя выпечка к чаю. Готовить его можно из разного теста, дополняя любой начинкой: вишнями, клубникой, черникой, яблоками, творогом и даже вареньем.

Фудблогер Елена Кудрявцева (maslom_wgoru) на своей странице в Instagram поделилась рецептом пирога с черникой к чаю.

Рецепт пирога с черникой

Ингредиенты:

  • мука – 180 г
  • овсянка быстрого приготовления – 120 г
  • сахар – 100 г
  • грецкие орехи – 100 г
  • разрыхлитель – 1\2 ч. л.
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  • соль – 1\4 ч. л.
  • сливочное масло – 120 г
  • черника – 2 ст
  • сахарный песок – 1 ст. л.
  • кукурузный крахмал – 1 ст. л.

Способ приготовления:

1. В небольшой миске смешать чернику с сахаром и кукурузным крахмалом.

2. Отдельно смешать муку, овсянку, сахар, разрыхлитель, соль и орехи. Тщательно перемешать все.

Песочный пирог с черникой

3. Добавить к сухим ингредиентам размягченное масло и перетереть до состояния крошки.

4. Форму смазать растительным маслом. Выложить 2\3 части овсяной массы, затем выложить чернику и посыпать все сверху остатками овсяной смеси.

Пирог с черникой

5. Выпекать при температуре 180 градусов 30-35 минут. Готово!

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