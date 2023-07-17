Пирог – это самая простая домашняя выпечка к чаю. Готовить его можно из разного теста, дополняя любой начинкой: вишнями, клубникой, черникой, яблоками, творогом и даже вареньем.

Фудблогер Елена Кудрявцева (maslom_wgoru) на своей странице в Instagram поделилась рецептом пирога с черникой к чаю.

Ингредиенты:

мука – 180 г

овсянка быстрого приготовления – 120 г

сахар – 100 г

грецкие орехи – 100 г

разрыхлитель – 1\2 ч. л.

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соль – 1\4 ч. л.

сливочное масло – 120 г

черника – 2 ст

сахарный песок – 1 ст. л.

кукурузный крахмал – 1 ст. л.

Способ приготовления:

1. В небольшой миске смешать чернику с сахаром и кукурузным крахмалом.

2. Отдельно смешать муку, овсянку, сахар, разрыхлитель, соль и орехи. Тщательно перемешать все.

3. Добавить к сухим ингредиентам размягченное масло и перетереть до состояния крошки.

4. Форму смазать растительным маслом. Выложить 2\3 части овсяной массы, затем выложить чернику и посыпать все сверху остатками овсяной смеси.

5. Выпекать при температуре 180 градусов 30-35 минут. Готово!

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