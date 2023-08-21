Домашний пирог – это лучшая выпечка к чаю или кофе. Готовить его можно из разного теста – на кефире, молоке, сметане, а также дополнять любой начинкой – творогом, ягодами, фруктами и даже просто вареньем.

Фудблогер Анастасия с ником aprilparadise на своей странице в Instagram поделилась рецептом пирога с грушей и творогом.

Ингредиенты:

творог – 300 г

яйца – 3 шт

разрыхлитель – 1 ч. л.

кукурузный крахмал – 30 г

мука – 30 г

груша

ваниль, корица, орехи

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Способ приготовления:

1. Для приготовления теста нужно смешать творог, яйца, ваниль и сахарозаменитель. Взбить все блендером до однородной массы.

2. К полученной массе насыпать крахмал, муку и разрыхлитель. Перемешать.

3. Готовое тесто вылить в форму.

4. Груши помыть и нарезать тонкими пластинками, выложить на пирог в виде цветка.

5. Посыпать пирог корицей и орехами. Выпекать в духовке при температуре 180 градусов 30-35 минут. Готово!

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