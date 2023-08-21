Домашний пирог с грушей и творогом за 30 минут: лучшая выпечка к чаю
Домашний пирог – это лучшая выпечка к чаю или кофе. Готовить его можно из разного теста – на кефире, молоке, сметане, а также дополнять любой начинкой – творогом, ягодами, фруктами и даже просто вареньем.
Фудблогер Анастасия с ником aprilparadise на своей странице в Instagram поделилась рецептом пирога с грушей и творогом.
Ингредиенты:
- творог – 300 г
- яйца – 3 шт
- разрыхлитель – 1 ч. л.
- кукурузный крахмал – 30 г
- мука – 30 г
- груша
- ваниль, корица, орехи
Способ приготовления:
1. Для приготовления теста нужно смешать творог, яйца, ваниль и сахарозаменитель. Взбить все блендером до однородной массы.
2. К полученной массе насыпать крахмал, муку и разрыхлитель. Перемешать.
3. Готовое тесто вылить в форму.
4. Груши помыть и нарезать тонкими пластинками, выложить на пирог в виде цветка.
5. Посыпать пирог корицей и орехами. Выпекать в духовке при температуре 180 градусов 30-35 минут. Готово!
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