Домашний полезный мармелад для детей: готовится из трех ингредиентов

Екатерина Ягович
FoodOboz
1 минута
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Домашний полезный мармелад для детей: готовится из трех ингредиентов

В магазинных конфетах, которые так любят дети, очень много сахара, вредных красителей и химикатов. Особенно если сладости цветные. Поэтому гораздо лучше будет сделать вкусный домашний мармелад из простых и доступных компонентов.

Идея приготовления полезного мармелада опубликована на странице фудблогера с ником dora_school в Instagram. Вам понадобится всего 3 ингредиента.

Домашний полезный мармелад для детей: готовится из трех ингредиентов

Ингредиенты:

  • грейпфрутовый сок – 200 г
  • агар-агар – 3 г
  • подсластитель любой – 30 г
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Способ приготовления:

Домашний полезный мармелад для детей: готовится из трех ингредиентов

1. К свежему соку грейпфрута добавить агар-агар и подсластитель.

2. Перемешать.

Домашний полезный мармелад для детей: готовится из трех ингредиентов

3. Довести до кипения.

4. Оставить на несколько минут.

Домашний полезный мармелад для детей: готовится из трех ингредиентов

5. Будущий мармелад разливаем по формам.

6. Оставить застывать при комнатной температуре.

Домашний полезный мармелад для детей: готовится из трех ингредиентов

7. Через несколько часов достать из форм.

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