В магазинных конфетах, которые так любят дети, очень много сахара, вредных красителей и химикатов. Особенно если сладости цветные. Поэтому гораздо лучше будет сделать вкусный домашний мармелад из простых и доступных компонентов.

Идея приготовления полезного мармелада опубликована на странице фудблогера с ником dora_school в Instagram. Вам понадобится всего 3 ингредиента.

Ингредиенты:

грейпфрутовый сок – 200 г

агар-агар – 3 г

подсластитель любой – 30 г

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Способ приготовления:

1. К свежему соку грейпфрута добавить агар-агар и подсластитель.

2. Перемешать.

3. Довести до кипения.

4. Оставить на несколько минут.

5. Будущий мармелад разливаем по формам.

6. Оставить застывать при комнатной температуре.

7. Через несколько часов достать из форм.

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