Тархун – это свежая и ароматная зелень, которая может избавить вас от летней жары. Именно такой продукт часто используют для приготовления прохладительных напитков. И вы легко сможете сделать такой в домашних условиях.

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Идея приготовления летнего напитка на основе тархуна опубликована на странице фудблогера Наталии с ником talli sun в Instagram. Вы очень быстро справитесь.

Ингредиенты:

тархун – 10-12 веточек

лайм – 1 шт.

сахар – 2-3 ст.л.

вода – 1 л

Способ приготовления:

1. Выложить веточки тархуна в удобную посуду.

2. Добавить сахар и хорошо разомкнуть.

3. Влить 150-200 мл воды (теплой), чтобы сахар растворился.

4. Из лайма натереть цедру и выжать сок.

5. Выложить тархун с сахаром в кувшин.

6. Добавить цедру и сок лайма и воды.

7. Перемешать, дать настояться.

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