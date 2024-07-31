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Домашний прохладный тархун от жары: обязательно приготовьте этим летом
Тархун – это свежая и ароматная зелень, которая может избавить вас от летней жары. Именно такой продукт часто используют для приготовления прохладительных напитков. И вы легко сможете сделать такой в домашних условиях.
Идея приготовления летнего напитка на основе тархуна опубликована на странице фудблогера Наталии с ником talli sun в Instagram. Вы очень быстро справитесь.
Ингредиенты:
- тархун – 10-12 веточек
- лайм – 1 шт.
- сахар – 2-3 ст.л.
- вода – 1 л
Способ приготовления:
1. Выложить веточки тархуна в удобную посуду.
2. Добавить сахар и хорошо разомкнуть.
3. Влить 150-200 мл воды (теплой), чтобы сахар растворился.
4. Из лайма натереть цедру и выжать сок.
5. Выложить тархун с сахаром в кувшин.
6. Добавить цедру и сок лайма и воды.
7. Перемешать, дать настояться.
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