Манник – это вкусный домашний пирог на основе манной крупы. Тесто для выпечки предпочтительно готовят на кефире, иногда – на молоке и сметане. Кроме того, десерт часто дополняют начинкой: вареньем, фруктами и ягодами.

Фудблогер Анастасия Саловая (nastia__salova) на своей странице в Instagram поделилась рецептом манника с нектаринами.

Ингредиенты:

мука – 1 ст.

манная крупа – 1 ст.

сахар – 1 ст.

соль – щепотка

ванильный сахар

разрыхлитель – 1 ч. л.

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яйцо – 1 шт

масло рафинированное – 0,5 ст.

молоко – 1 ст.

нектарины – 4 шт

Способ приготовления:

1. В миску просеять муку, насыпать манку, сахар, ванильный сахар, соль и разрыхлитель. Перемешать.

2. К сухим ингредиентам добавить яйцо, растительное масло и молоко. Снова все тщательно перемешать, чтобы не было комочков.

3. В это время помыть нектарины и порезать их кубиками. Добавить их в тесто. Все перемешать.

4. Полученное тесто вылить в форму, по желанию посыпать миндальными хлопьями. Выпекать при температуре 175 градусов 25-30 минут. Приятного аппетита!

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