Домашний пышный манник с нектаринами: лучшая выпечка к чаю

Татьяна Козюк
FoodOboz
1 минута
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Домашний пышный манник с нектаринами: лучшая выпечка к чаю

Манник – это вкусный домашний пирог на основе манной крупы. Тесто для выпечки предпочтительно готовят на кефире, иногда – на молоке и сметане. Кроме того, десерт часто дополняют начинкой: вареньем, фруктами и ягодами.

Фудблогер Анастасия Саловая (nastia__salova) на своей странице в Instagram поделилась рецептом манника с нектаринами.

Манник с начинкой

Ингредиенты:

  • мука – 1 ст.
  • манная крупа – 1 ст.
  • сахар – 1 ст.
  • соль – щепотка
  • ванильный сахар
  • разрыхлитель – 1 ч. л.
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  • яйцо – 1 шт
  • масло рафинированное – 0,5 ст.
  • молоко – 1 ст.
  • нектарины – 4 шт

Способ приготовления:

1. В миску просеять муку, насыпать манку, сахар, ванильный сахар, соль и разрыхлитель. Перемешать.

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2. К сухим ингредиентам добавить яйцо, растительное масло и молоко. Снова все тщательно перемешать, чтобы не было комочков.

3. В это время помыть нектарины и порезать их кубиками. Добавить их в тесто. Все перемешать.

Манник на молоке

4. Полученное тесто вылить в форму, по желанию посыпать миндальными хлопьями. Выпекать при температуре 175 градусов 25-30 минут. Приятного аппетита!

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