Домашний пышный манник с нектаринами: лучшая выпечка к чаю
Манник – это вкусный домашний пирог на основе манной крупы. Тесто для выпечки предпочтительно готовят на кефире, иногда – на молоке и сметане. Кроме того, десерт часто дополняют начинкой: вареньем, фруктами и ягодами.
Фудблогер Анастасия Саловая (nastia__salova) на своей странице в Instagram поделилась рецептом манника с нектаринами.
Ингредиенты:
- мука – 1 ст.
- манная крупа – 1 ст.
- сахар – 1 ст.
- соль – щепотка
- ванильный сахар
- разрыхлитель – 1 ч. л.
- яйцо – 1 шт
- масло рафинированное – 0,5 ст.
- молоко – 1 ст.
- нектарины – 4 шт
Способ приготовления:
1. В миску просеять муку, насыпать манку, сахар, ванильный сахар, соль и разрыхлитель. Перемешать.
2. К сухим ингредиентам добавить яйцо, растительное масло и молоко. Снова все тщательно перемешать, чтобы не было комочков.
3. В это время помыть нектарины и порезать их кубиками. Добавить их в тесто. Все перемешать.
4. Полученное тесто вылить в форму, по желанию посыпать миндальными хлопьями. Выпекать при температуре 175 градусов 25-30 минут. Приятного аппетита!
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