Домашний рассольник с мясом: как правильно готовить сытное блюдо

Ирина Мельниченко
FoodOboz
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Рецепт рассольника с перловкой и мясом

Наваристый, пикантный, вкусный и очень сытный домашний суп с огурцами и мясом – рассольник, который можно приготовить с разным мясом, специями, оливками и огурцами. Для того, чтобы блюдо было очень вкусным, кулинары советуют добавить в суп рассол из огурцов. 

Рассольник по-домашнему

Кулинар Мария поделилась в Instagram рецептом вкусного, сытного рассольника, который готовится с мясом, зажаркой и рассолом из квашеных огурцов. 

Рецепт рассольника
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Ингредиенты:

  • мясо любое, можно ребра 
  • картофель – 1-2 шт. 
  • перловка – 100-150 г
  • лук – 1 шт.
  • морковь – 1 шт.
  • квашенные огурцы – 2-3 шт.
  • томатная паста – 2-3 ст. л.
  • масло растительное для жарки 
  • рассол из квашеных огурцов 

Способ приготовления:

1. Мясо помойте, переложите в воду, варите до мягкости мяса, обязательно снимайте пену. 

Сколько варить мясо для супа

2. Картофель порежьте кубиком, переложите в кастрюлю с мясом. 

Перловка для супа

3. Морковь натрите, лук порежьте кубиком и обжарьте вместе до золотистости. Добавьте натертый огурец и томатную пасту, перемешайте и протушите 5 минут. 

Зажарка для блюда

4. Помойте перловку и добавьте в суп, варите 10 минут и всыпьте зажарку, перемешайте и влейте рассол. 

Рассол для блюда

Готовый суп подавайте горячим, с зеленью!

Готовый рассольник

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