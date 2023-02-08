Наваристый, пикантный, вкусный и очень сытный домашний суп с огурцами и мясом – рассольник, который можно приготовить с разным мясом, специями, оливками и огурцами. Для того, чтобы блюдо было очень вкусным, кулинары советуют добавить в суп рассол из огурцов.

Кулинар Мария поделилась в Instagram рецептом вкусного, сытного рассольника, который готовится с мясом, зажаркой и рассолом из квашеных огурцов.

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Ингредиенты:

мясо любое, можно ребра

картофель – 1-2 шт.

перловка – 100-150 г

лук – 1 шт.

морковь – 1 шт.

квашенные огурцы – 2-3 шт.

томатная паста – 2-3 ст. л.

масло растительное для жарки

рассол из квашеных огурцов

Способ приготовления:

1. Мясо помойте, переложите в воду, варите до мягкости мяса, обязательно снимайте пену.

2. Картофель порежьте кубиком, переложите в кастрюлю с мясом.

3. Морковь натрите, лук порежьте кубиком и обжарьте вместе до золотистости. Добавьте натертый огурец и томатную пасту, перемешайте и протушите 5 минут.

4. Помойте перловку и добавьте в суп, варите 10 минут и всыпьте зажарку, перемешайте и влейте рассол.

Готовый суп подавайте горячим, с зеленью!

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