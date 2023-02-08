Домашний рассольник с мясом: как правильно готовить сытное блюдо
Наваристый, пикантный, вкусный и очень сытный домашний суп с огурцами и мясом – рассольник, который можно приготовить с разным мясом, специями, оливками и огурцами. Для того, чтобы блюдо было очень вкусным, кулинары советуют добавить в суп рассол из огурцов.
Кулинар Мария поделилась в Instagram рецептом вкусного, сытного рассольника, который готовится с мясом, зажаркой и рассолом из квашеных огурцов.
Ингредиенты:
- мясо любое, можно ребра
- картофель – 1-2 шт.
- перловка – 100-150 г
- лук – 1 шт.
- морковь – 1 шт.
- квашенные огурцы – 2-3 шт.
- томатная паста – 2-3 ст. л.
- масло растительное для жарки
- рассол из квашеных огурцов
Способ приготовления:
1. Мясо помойте, переложите в воду, варите до мягкости мяса, обязательно снимайте пену.
2. Картофель порежьте кубиком, переложите в кастрюлю с мясом.
3. Морковь натрите, лук порежьте кубиком и обжарьте вместе до золотистости. Добавьте натертый огурец и томатную пасту, перемешайте и протушите 5 минут.
4. Помойте перловку и добавьте в суп, варите 10 минут и всыпьте зажарку, перемешайте и влейте рассол.
Готовый суп подавайте горячим, с зеленью!
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