Домашний щербет из сливок, сахара и шоколада: самый вкусный десерт без выпечки

Ирина Мельниченко
FoodOboz
2 минуты
300
Домашний щербет из сливок, сахара и шоколада: самый вкусный десерт без выпечки

Домашний щербет можно приготовить всего из трех ингредиентов – масло, сливки и шоколад. Для оригинального вкуса добавьте в основу орешки, изюм.

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Домашний щербет

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусным щербетом с орехами и изюмом, который элементарно готовится. 

Рецепт десерта

Ингредиенты: 

  • сливки – 20% можно и 100-500 г
  • сахар – 500 г
  • сливочное масло – 200 г
  • шоколад – 100 г
  • орешки, изюм (можно еще курагу или чернослив) – по 50-80 г

Способ приготовления: 

1. В кастрюле соедините сливки, сахар и масло и мешаем, чтобы все растворилась масса.

Основа для десерта

2. Когда масса начнет кипеть убавьте огонь на средний и помешивая готовить 40 минут до карамельного цвета.

Как правильно приготовить десерт

3. Снимите с плиты, добавьте шоколад и взбейте миксером 3-4 минут. 

Орешки для десерта

4. Добавьте орешки, изюм и перемешайте.  Выложите в форму и отправьте на 2 часа в холодильник.

Приготовление десерта

Порежьте и можно есть!

Готовый щербет

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