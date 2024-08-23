Домашний щербет можно приготовить всего из трех ингредиентов – масло, сливки и шоколад. Для оригинального вкуса добавьте в основу орешки, изюм.

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Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусным щербетом с орехами и изюмом, который элементарно готовится.

Ингредиенты:

сливки – 20% можно и 100-500 г

сахар – 500 г

сливочное масло – 200 г

шоколад – 100 г

орешки, изюм (можно еще курагу или чернослив) – по 50-80 г

Способ приготовления:

1. В кастрюле соедините сливки, сахар и масло и мешаем, чтобы все растворилась масса.

2. Когда масса начнет кипеть убавьте огонь на средний и помешивая готовить 40 минут до карамельного цвета.

3. Снимите с плиты, добавьте шоколад и взбейте миксером 3-4 минут.

4. Добавьте орешки, изюм и перемешайте. Выложите в форму и отправьте на 2 часа в холодильник.

Порежьте и можно есть!

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