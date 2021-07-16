Охлаждающий сорбет из двух ингредиентов

Ирина Мельниченко
Ирина Мельниченко
FoodOboz
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Арбузный сорбет

Сорбет – вкуснейшее, абсолютно диетическое, летнее блюдо, которое отлично охладит в знойные летние дни. Десерт полностью состоит из ягод, сока, мяты и различных ликеров, но можно и без алкоголя, часто подается, как десерт и, как закуска между основными блюдами.

Сегодня редакция FoodOboz подготовила для вас 2 варианта легкого и вкусного сорбета, который вы сможете приготовить очень просто и быстро.

1. Персиковый сорбет

Сорбет можно приготовить из любых ягод и фруктов

Ингредиенты:

  • персики – 1 кг

  • сахар – 1 стакан

  • вода – 200 мл

  • белое вино – 0,5 мл

  • мята – пару веточек

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Способ приготовления:

  1. Помойте и очистите от кожуры персики, порежьте кубиком. Переложит них вместе с водой, сахаром и вином в кастрюлю.

  2. Грейте до того, пока сахар полностью растворится, постоянно помешивая.

  3. Снимите с огня, добавлять мяту, перемешаете и накройте крышкой на 1 час.

  4. По истечению времени перебейте все до однородности и тщательно процедите через сито.

  5. Полученую смесь перелейте в подходящую посуду и поставьте в морозилку на 1 час.

  6. Через час достаньте, перемешайте и обратно поставьте в морозилку, так сделайте 3-4 раза и на 8 часов поставьте в морозилку.

2. Ягодный сорбет

Ягодный сорбет

Ингредиенты:

  • ​​​​​​​ягоды любые на ваш вкус – 1 кг

  • сахарная пудра – 100 г

Способ приготовления: ​​​​​​​

  1. Ягоды помойте, просушите вместе с сахарозой пудрой перебейте в блендере до однородности.

  2. Переложите в контейнер и отправьте в морозилку на 6-8 часов, каждый час стоит доставать и тщательно помешивать.

Перед подачей можно полить шоколадом.

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