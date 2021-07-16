Охлаждающий сорбет из двух ингредиентов
Сорбет – вкуснейшее, абсолютно диетическое, летнее блюдо, которое отлично охладит в знойные летние дни. Десерт полностью состоит из ягод, сока, мяты и различных ликеров, но можно и без алкоголя, часто подается, как десерт и, как закуска между основными блюдами.
Сегодня редакция FoodOboz подготовила для вас 2 варианта легкого и вкусного сорбета, который вы сможете приготовить очень просто и быстро.
1. Персиковый сорбет
Ингредиенты:
персики – 1 кг
сахар – 1 стакан
вода – 200 мл
белое вино – 0,5 мл
мята – пару веточек
Способ приготовления:
Помойте и очистите от кожуры персики, порежьте кубиком. Переложит них вместе с водой, сахаром и вином в кастрюлю.
Грейте до того, пока сахар полностью растворится, постоянно помешивая.
Снимите с огня, добавлять мяту, перемешаете и накройте крышкой на 1 час.
По истечению времени перебейте все до однородности и тщательно процедите через сито.
Полученую смесь перелейте в подходящую посуду и поставьте в морозилку на 1 час.
Через час достаньте, перемешайте и обратно поставьте в морозилку, так сделайте 3-4 раза и на 8 часов поставьте в морозилку.
2. Ягодный сорбет
Ингредиенты:
ягоды любые на ваш вкус – 1 кг
сахарная пудра – 100 г
Способ приготовления:
Ягоды помойте, просушите вместе с сахарозой пудрой перебейте в блендере до однородности.
Переложите в контейнер и отправьте в морозилку на 6-8 часов, каждый час стоит доставать и тщательно помешивать.
Перед подачей можно полить шоколадом.
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