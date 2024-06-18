Домашний сыр "Филадельфия" из двух ингредиентов: есть можно через 12 часов
Сыр "Филадельфия" – идеальный продукт для приготовления десертов, а также крема, а еще намазок и закусок. Готовить его можно из йогурта и сметаны, но обязательно нужно добавить лимонный сок.
Блогер поделилась в Instagram рецептом очень вкусного домашнего сыра "Филадельфия", который готовится очень быстро и просто.
Ингредиенты:
- сметана
- йогурт
Дополнительно:
- лимонный сок
- соль
Способ приготовления:
1. Смешайте сметану и йогурт, добавьте лимонный сок, перемешайте.
2. Выложите эту смесь в марлю, сверните и положите в дуршлаг и поставьте на ночь в холодильник.
Готовый сыр нужно хранить в холодильнике!
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