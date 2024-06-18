Домашний сыр "Филадельфия" из двух ингредиентов: есть можно через 12 часов

Ирина Мельниченко
FoodOboz
1 минута
408
Рецепт сыра

Сыр "Филадельфия" – идеальный продукт для приготовления десертов, а также крема, а еще намазок и закусок. Готовить его можно из йогурта и сметаны, но обязательно нужно добавить лимонный сок.

Из чего приготовить сыр ''Филадельфия''

Блогер поделилась в Instagram рецептом очень вкусного домашнего сыра "Филадельфия", который готовится очень быстро и просто.

Рецепт сыра

Ингредиенты:

  • сметана
  • йогурт

Дополнительно:

  • лимонный сок
  • соль 

Способ приготовления:

1. Смешайте сметану и йогурт, добавьте лимонный сок, перемешайте.

Основа для сыра

2. Выложите эту смесь в марлю, сверните и положите в дуршлаг и поставьте на ночь в холодильник.

Приготовление сыра

Готовый сыр нужно хранить в холодильнике!

Готовый сыр

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами:

Украинаедапродуктымолочная продукциярецепт

Сейчас мы готовим

Все рецепты