Сыр "Филадельфия" – идеальный продукт для приготовления десертов, а также крема, а еще намазок и закусок. Готовить его можно из йогурта и сметаны, но обязательно нужно добавить лимонный сок.

Блогер поделилась в Instagram рецептом очень вкусного домашнего сыра "Филадельфия", который готовится очень быстро и просто.

Ингредиенты:

сметана

йогурт

Дополнительно:

лимонный сок

соль

Способ приготовления:

1. Смешайте сметану и йогурт, добавьте лимонный сок, перемешайте.

2. Выложите эту смесь в марлю, сверните и положите в дуршлаг и поставьте на ночь в холодильник.

Готовый сыр нужно хранить в холодильнике!

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