Для того, чтобы приготовить домашний твердый сыр, вам понадобится всего несколько простых ингредиентов, а также марля. Вкус получится очень нежным. Продукт идеально подходит для бутербродов.

Идея приготовления творога из сметаны и молока опубликована на странице фудблогера Марии Партики (mariya partyka) в Instgaram. Значительно бюджетнее, чем в магазине.

Ингредиенты:

молоко – 1 л. (жирное)

яйца – 3 шт.

сметана 15%-20% – 200 г.

соль – 2 ч.л. (без горки)

зеленый лук и базилик – по желанию

Способ приготовления:

1. Молоко вылить в кастрюлю, добавить соль.

2. Довести до кипения.

3. К яйцам добавить сметану.

4. Отлично перемешать.

5. Влить в горячее молоко.

6. Варить восемь минут, постоянно помешивая. Сыр должен начать отделяться от сыворотки.

7. Добавить зеленый лук и сушеный базилик.

8. Сложить марлю вдвое и поставить на дуршлаг.

9. Процедить через нее проваренную творожную массу и полученный комок так оставить.

10. В контейнере для сыра сделать надрезы. Это может быть обычный лоток из под магазинной феты.

11. Положить комок в марле.

12. Сверху поставить груз.

13. Отставить на 5 часов. Сначала оставьте сыр при комнатной температуре, а затем, когда он уже не будет теплым, отставьте в холодильник.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: