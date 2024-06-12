Домашний сыр из молока и сметаны: как приготовить
Для того, чтобы приготовить домашний твердый сыр, вам понадобится всего несколько простых ингредиентов, а также марля. Вкус получится очень нежным. Продукт идеально подходит для бутербродов.
Идея приготовления творога из сметаны и молока опубликована на странице фудблогера Марии Партики (mariya partyka) в Instgaram. Значительно бюджетнее, чем в магазине.
Ингредиенты:
- молоко – 1 л. (жирное)
- яйца – 3 шт.
- сметана 15%-20% – 200 г.
- соль – 2 ч.л. (без горки)
- зеленый лук и базилик – по желанию
Способ приготовления:
1. Молоко вылить в кастрюлю, добавить соль.
2. Довести до кипения.
3. К яйцам добавить сметану.
4. Отлично перемешать.
5. Влить в горячее молоко.
6. Варить восемь минут, постоянно помешивая. Сыр должен начать отделяться от сыворотки.
7. Добавить зеленый лук и сушеный базилик.
8. Сложить марлю вдвое и поставить на дуршлаг.
9. Процедить через нее проваренную творожную массу и полученный комок так оставить.
10. В контейнере для сыра сделать надрезы. Это может быть обычный лоток из под магазинной феты.
11. Положить комок в марле.
12. Сверху поставить груз.
13. Отставить на 5 часов. Сначала оставьте сыр при комнатной температуре, а затем, когда он уже не будет теплым, отставьте в холодильник.
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