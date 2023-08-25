Домашний томатный сок на зиму: не отличить от магазинного
Домашний томатный сок – оригинальная заготовка на зиму, которую очень легко приготовить в домашних условиях. Сок получается натуральный, не содержит красителей и консервантов – намного вкуснее магазинного. По желанию его можно дополнять специями, однако, можно обойтись и без них.
Фудблогер Наталья Пархоменко на своем канале (Natasha Parkhomenko) в YouTube поделилась рецептом полезного томатного сока на зиму.
Ингредиенты:
- помидоры – 7 кг
- сахар – 1 ч. л. (1 л сока)
- соль – 0,5 ч. л. (1 л сока)
- лавровые листья – 0,5 шт (1 л сока)
- соль – щепотка (1 л сока)
- перец душистый – 1 шт (1 л сока)
Способ приготовления:
1. Для начала нужно помыть помидоры, после чего выжать из них сок, или взбить блендером.
2. Полученный сок помидоров перелить в кастрюлю и поставить на огонь. Довести до кипения. Пенку, которая будет образовываться в процессе варки, нужно снимать.
3. На этом этапе можно по желанию добавить специи: лавровые листья и перец, соль и сахар. Варить после добавления еще 15 минут.
4. Когда пройдет отведенное время, нужно достать перец и листья из сока. Горячий сок разлить в стерильные банки и закрыть крышками. Перевернуть банки вверх дном и укутать чем-нибудь теплым, оставить в таком виде до полного охлаждения. Готово!
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