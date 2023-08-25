Домашний томатный сок – оригинальная заготовка на зиму, которую очень легко приготовить в домашних условиях. Сок получается натуральный, не содержит красителей и консервантов – намного вкуснее магазинного. По желанию его можно дополнять специями, однако, можно обойтись и без них.

Фудблогер Наталья Пархоменко на своем канале (Natasha Parkhomenko) в YouTube поделилась рецептом полезного томатного сока на зиму.

Ингредиенты:

помидоры – 7 кг

сахар – 1 ч. л. (1 л сока)

соль – 0,5 ч. л. (1 л сока)

лавровые листья – 0,5 шт (1 л сока)

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соль – щепотка (1 л сока)

перец душистый – 1 шт (1 л сока)

Способ приготовления:

1. Для начала нужно помыть помидоры, после чего выжать из них сок, или взбить блендером.

2. Полученный сок помидоров перелить в кастрюлю и поставить на огонь. Довести до кипения. Пенку, которая будет образовываться в процессе варки, нужно снимать.

3. На этом этапе можно по желанию добавить специи: лавровые листья и перец, соль и сахар. Варить после добавления еще 15 минут.

4. Когда пройдет отведенное время, нужно достать перец и листья из сока. Горячий сок разлить в стерильные банки и закрыть крышками. Перевернуть банки вверх дном и укутать чем-нибудь теплым, оставить в таком виде до полного охлаждения. Готово!

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