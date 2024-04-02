Домашний тонкий лаваш для шаурмы: как приготовить на обычной сковороде

Екатерина Ягович
FoodOboz
2 минуты
87
Домашний тонкий лаваш для шаурмы: как приготовить на обычной сковороде

Не тратьте деньги на магазинный лаваш, потому что его очень легко приготовить в домашних условиях. Тесто прекрасно раскатывается и прожаривается за считанные минуты. А если готовый лаваш правильно хранить – он долго не будет черстветь.

Идея приготовления домашнего тонкого лаваша для шаурмы опубликована на странице фудблогера Альбины с ником albik.food в Instagram. Лаваш нужно сбрызнуть водой и накрыть пленкой – там он будет свежим.

Домашний тонкий лаваш для шаурмы: как приготовить на обычной сковороде

Ингредиенты:

  • просеянная мука – 350-370 г
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  • кипяток – 200 г
  • масло – 20 г
  • соль – 1/2 ч.л.

Способ приготовления:

Домашний тонкий лаваш для шаурмы: как приготовить на обычной сковороде

1. К муке добавьте соль.

2. Влейте растительное масло.

Домашний тонкий лаваш для шаурмы: как приготовить на обычной сковороде

3. Добавьте кипяток.

4. Смешайте тесто сначала ложкой.

Домашний тонкий лаваш для шаурмы: как приготовить на обычной сковороде

5. Затем разомните руками.

6. Оставьте отдохнуть на 20 минут.

Домашний тонкий лаваш для шаурмы: как приготовить на обычной сковороде

7. Тесто разделить на равные части.

8. Сформируйте шарики.

9. Раскатайте очень тонко и, по желанию, вырежьте тонкие круги с помощью миски.

Домашний тонкий лаваш для шаурмы: как приготовить на обычной сковороде

10. Выложить лаваш на сухую сковороду.

11. Жарьте с обеих сторон до готовности, но не пересушите.

12. Обязательно сбрызните водичкой и накрывайте пленкой, чтобы лаваш не пересыхал. Хранить также нужно герметично.

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