Не тратьте деньги на магазинный лаваш, потому что его очень легко приготовить в домашних условиях. Тесто прекрасно раскатывается и прожаривается за считанные минуты. А если готовый лаваш правильно хранить – он долго не будет черстветь.

Идея приготовления домашнего тонкого лаваша для шаурмы опубликована на странице фудблогера Альбины с ником albik.food в Instagram. Лаваш нужно сбрызнуть водой и накрыть пленкой – там он будет свежим.

Ингредиенты:

просеянная мука – 350-370 г

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кипяток – 200 г

масло – 20 г

соль – 1/2 ч.л.

Способ приготовления:

1. К муке добавьте соль.

2. Влейте растительное масло.

3. Добавьте кипяток.

4. Смешайте тесто сначала ложкой.

5. Затем разомните руками.

6. Оставьте отдохнуть на 20 минут.

7. Тесто разделить на равные части.

8. Сформируйте шарики.

9. Раскатайте очень тонко и, по желанию, вырежьте тонкие круги с помощью миски.

10. Выложить лаваш на сухую сковороду.

11. Жарьте с обеих сторон до готовности, но не пересушите.

12. Обязательно сбрызните водичкой и накрывайте пленкой, чтобы лаваш не пересыхал. Хранить также нужно герметично.

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