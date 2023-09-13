Домашний торт "Наполеон" без теста: рецепт десерта по-новому

Татьяна Козюк
FoodOboz
1 минута
2,5 т.
Домашний торт 'Наполеон' без теста: рецепт десерта по-новому

"Наполеон" – это изысканный и вкусный домашний торт. Десерт можно готовить из разного теста: слоеного, фило, или заменять его печеньем или лавашем. Так же хозяйки экспериментируют с кремом, лучшим считается классический заварной.

В одном из кулинарных блогов (bonitavkusnoo) в Instagram был опубликован рецепт домашнего торта "Наполеон" из теста фило.

Домашний торт ''Наполеон''

Ингредиенты:

  • тесто фило – 1 по
  • молоко – 500 мл
  • яйца – 3 шт
  • крахмал – 30 г
  • сахар – 150 г
  • масло сливочное – 70 мл
Видео дня

Способ приготовления:

1. Для начала нужно тесто фило завернуть в рулет и порезать его так, чтобы получилась лапша из теста. Разделить полученную лапшу на три части, каждую из низ выложить отдельно на противень. Выпекать коржи в духовке до появления румяного цвета.

Выпечка из теста фило

2. Далее приготовить крем. Для этого следует молоко довести до кипения.

3. Отдельно смешать яйца, сахар и крахмал. Добавить массу к молоку и быстро перемешать. Варить, постоянно помешивая, до загустения. Снять с плиты.

4. В теплый крем добавить сливочное масло, перемешать и охладить.

Домашний ''Наполеон'' без замешивания теста

5. На этом этапе нужно смазать лепешки кремом, сверху присыпать сахарной пудрой. Готово!

Также на OBOZREVATEL вы можете ознакомиться с рецептами:

Сейчас мы готовим

Все рецепты