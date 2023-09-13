Домашний торт "Наполеон" без теста: рецепт десерта по-новому
"Наполеон" – это изысканный и вкусный домашний торт. Десерт можно готовить из разного теста: слоеного, фило, или заменять его печеньем или лавашем. Так же хозяйки экспериментируют с кремом, лучшим считается классический заварной.
В одном из кулинарных блогов (bonitavkusnoo) в Instagram был опубликован рецепт домашнего торта "Наполеон" из теста фило.
Ингредиенты:
- тесто фило – 1 по
- молоко – 500 мл
- яйца – 3 шт
- крахмал – 30 г
- сахар – 150 г
- масло сливочное – 70 мл
Способ приготовления:
1. Для начала нужно тесто фило завернуть в рулет и порезать его так, чтобы получилась лапша из теста. Разделить полученную лапшу на три части, каждую из низ выложить отдельно на противень. Выпекать коржи в духовке до появления румяного цвета.
2. Далее приготовить крем. Для этого следует молоко довести до кипения.
3. Отдельно смешать яйца, сахар и крахмал. Добавить массу к молоку и быстро перемешать. Варить, постоянно помешивая, до загустения. Снять с плиты.
4. В теплый крем добавить сливочное масло, перемешать и охладить.
5. На этом этапе нужно смазать лепешки кремом, сверху присыпать сахарной пудрой. Готово!
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