"Наполеон" – это изысканный и вкусный домашний торт. Десерт можно готовить из разного теста: слоеного, фило, или заменять его печеньем или лавашем. Так же хозяйки экспериментируют с кремом, лучшим считается классический заварной.

В одном из кулинарных блогов (bonitavkusnoo) в Instagram был опубликован рецепт домашнего торта "Наполеон" из теста фило.

Ингредиенты:

тесто фило – 1 по

молоко – 500 мл

яйца – 3 шт

крахмал – 30 г

сахар – 150 г

масло сливочное – 70 мл

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Способ приготовления:

1. Для начала нужно тесто фило завернуть в рулет и порезать его так, чтобы получилась лапша из теста. Разделить полученную лапшу на три части, каждую из низ выложить отдельно на противень. Выпекать коржи в духовке до появления румяного цвета.

2. Далее приготовить крем. Для этого следует молоко довести до кипения.

3. Отдельно смешать яйца, сахар и крахмал. Добавить массу к молоку и быстро перемешать. Варить, постоянно помешивая, до загустения. Снять с плиты.

4. В теплый крем добавить сливочное масло, перемешать и охладить.

5. На этом этапе нужно смазать лепешки кремом, сверху присыпать сахарной пудрой. Готово!

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