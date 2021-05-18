Домашний торт Oreo с мороженым: рецепт от топ-шефа

Если вам давно хотелось приготовить необычный торт, тогда сейчас самое время это сделать. Этот вкуснейший десерт из печенья и мороженного, да еще и без запекания, станет точно одним из ваших фаворитов, а изюминкой могут быть – ваши любимые фрукты.

Шеф-повар, телеведущий, судья проекта "МастерШеф Украина" Эктор Хименес-Браво на своей странице в Instagram поделился летним, легким и очень вкусным рецептом торта из мороженого и печенья Oreо. (чтобы посмотреть видео, доскрольте страницу до конца)

Ингредиенты:

печенье Oreo – 54 шт.

сливочное масло – 10 ст. л.

жирные сливки – 1 л

экстракта ванили – 2 ст. л.

сгущенное молоко – 1 банка

фрукты на ваш вкус для украшения

Способ приготовления:

Печенье Oreo измельчите в блендере или руками в крошку, добавьте масло, перемешайте до однородной массы. Готовую смесь разделите на 2 части и выложите обе в формы для запекания, отправьте в морозилку минимум на 1-2 часа. Для приготовления мороженого взбейте хорошо сливки, добавьте ваниль и сгущенное молоко. Готовое замороженное тесто смажьте мороженым, сверху накройте вторым пластом теста и отправьте еще в холодильник на 3-4 часа.

Перед подачей торт можно украсить фруктами, орешками или шоколадом.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, как приготовить полезные домашние чипсы, которые можно есть сколько угодно, ведь они из овощей.

Как за пару секунд очистить молодую картошку, если воспользоваться этими простыми лайфхаками.

3 универсальных, вкусных рецепта блюд из кабачков, которые можно приготовить на завтрак, обед и ужин.

Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!