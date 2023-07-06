Если в изнуряющую летнюю жару хочется чего-нибудь прохладного и освежающего, то морс – это отличный вариант. Его легко приготовить в домашних условиях, используя любимые ягоды. Но для того чтобы напиток действительно утолил жажду, лучше не добавлять в морс сахар.

Фудблогер Наталья с ником nata.cooking на своей странице в Instagram поделилась рецептом ягодного морса из клубники и вишни.

Ингредиенты:

замороженная вишня (можно использовать свежую) – 150 г

клубника – 400 г

вода – 1-1,5 л

сахар по желанию (в рецепте используется 2 ст. л.)

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Способ приготовления:

1. Если вы используете замороженные ягоды, их нужно заранее полностью разморозить.

2. Далее следует все ягоды переложить в чашу блендера и взбить до однородности.

3. Получившуюся ягодную массу вылить на сито, чтобы отделить сок от мякоти. Сок оставить в холодильнике, а мякоть переложить в кастрюлю.

4. Залить мякоть водой, по желанию добавить сахар и поставить все на плиту. Довести до кипения и варить 2-3 минуты. Сразу снять с огня и процедить сироп.

5. Когда сироп немного остынет, добавить к нему ягодный сок. Перемешать и можно наслаждаться. Приятного аппетита!

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