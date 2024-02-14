Шаурма – популярное блюдо восточной кухни, которое хоть раз в жизни, но пробовал каждый. Благодаря быстрому приготовлению и отличному вкусу именно шаурма стала любимой и далеко за пределами Востока. Готовить ее можно из разного мяса, но вкуснее всего будет из свинины и куриного мяса. Сочности блюду придадут свежие овощи и пикантный соус.

Кулинар Инна поделилась в Instagram рецептом вкусной шаурмы с мясом, овощами и соусом.

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Ингредиенты:

Лаваш – 1 шт.

Мясо обжаренное – 100 г

Салат "Айсберг" – 50 г

Морковь по-корейски – 50 г

Огурец – 1/2 шт

Помидор "Коктейльный" – 1 шт.

Соус:

Сметана – 2 ст. л.

Горчица – 2 ч. л.

Чеснок – 1 зуб.

Зелень

Способ приготовления:

1. Мясо со специями обжарьте до мягкости и порежьте.

2. Смешайте все для соуса.

3. Нарежьте овощи.

4. Выложите на лаваш айсберг, сверху соус, мясо, морковь, огурцы и помидоры, и так, пока не закончатся ингредиенты, после сверните.

5. Обжарьте или отправьте в духовку на несколько минут. Разрежьте и можно есть.

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