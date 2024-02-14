Домашняя безопасная шаурма для перекуса: рассказываем, как правильно приготовить быстрое блюдо
Шаурма – популярное блюдо восточной кухни, которое хоть раз в жизни, но пробовал каждый. Благодаря быстрому приготовлению и отличному вкусу именно шаурма стала любимой и далеко за пределами Востока. Готовить ее можно из разного мяса, но вкуснее всего будет из свинины и куриного мяса. Сочности блюду придадут свежие овощи и пикантный соус.
Кулинар Инна поделилась в Instagram рецептом вкусной шаурмы с мясом, овощами и соусом.
Ингредиенты:
- Лаваш – 1 шт.
- Мясо обжаренное – 100 г
- Салат "Айсберг" – 50 г
- Морковь по-корейски – 50 г
- Огурец – 1/2 шт
- Помидор "Коктейльный" – 1 шт.
Соус:
- Сметана – 2 ст. л.
- Горчица – 2 ч. л.
- Чеснок – 1 зуб.
- Зелень
Способ приготовления:
1. Мясо со специями обжарьте до мягкости и порежьте.
2. Смешайте все для соуса.
3. Нарежьте овощи.
4. Выложите на лаваш айсберг, сверху соус, мясо, морковь, огурцы и помидоры, и так, пока не закончатся ингредиенты, после сверните.
5. Обжарьте или отправьте в духовку на несколько минут. Разрежьте и можно есть.
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