Домашняя безопасная шаурма для перекуса: рассказываем, как правильно приготовить быстрое блюдо

Ирина Мельниченко
FoodOboz
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Домашняя шаурма

Шаурма – популярное блюдо восточной кухни, которое хоть раз в жизни, но пробовал каждый. Благодаря быстрому приготовлению и отличному вкусу именно шаурма стала любимой и далеко за пределами Востока. Готовить ее можно из разного мяса, но вкуснее всего будет из свинины и куриного мяса. Сочности блюду придадут свежие овощи и пикантный соус. 

Из какого мяса приготовить шаурму

Кулинар Инна поделилась в Instagram рецептом вкусной шаурмы с мясом, овощами и соусом. 

Рецепт шаурмы
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Ингредиенты:

  • Лаваш – 1 шт.
  • Мясо обжаренное – 100 г
  • Салат "Айсберг" – 50 г
  • Морковь по-корейски – 50 г
  • Огурец – 1/2 шт
  • Помидор "Коктейльный" – 1 шт.

Соус:

  • Сметана – 2 ст. л.
  • Горчица – 2 ч. л.
  • Чеснок – 1 зуб. 
  • Зелень

Способ приготовления: 

1. Мясо со специями обжарьте до мягкости и порежьте. 

Мясо для закуски

2. Смешайте все для соуса.

Соус для блюда

3. Нарежьте овощи. 

Свежие овощи для приготовления шаурмы

4. Выложите на лаваш айсберг, сверху соус, мясо, морковь, огурцы и помидоры, и так, пока не закончатся ингредиенты, после сверните. 

Приготовление шаурмы

5. Обжарьте или отправьте в духовку на несколько минут. Разрежьте и можно есть. 

Готовая шаурма

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